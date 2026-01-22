«La gran enseñanza que necesita un magistrado de violencia de género es escuchar»

Aprobó dos de la oposiciones más exigentes en la administración de justicia, la de letrada y la de jueza. Entre enero y septiembre de 2005 fue secretaria de juzgado, hasta sus inicios en la carrera judicial. La magistrada Eva Armesto González (Santiago, 1974) cesó este miércoles en Ourense como titular del juzgado de Instrucción 3, donde ha ejercido desde noviembre de 2015. Ha compaginado su función de especialista en los casos de violencia de género con la tarea de instructora de delitos. Por sus manos han pasado varios de los asuntos más complejos y mediáticos de Ourense, como las muertes de un policía en la comisaría y de la joven Nerea Añel. Armesto cierra una etapa y se prepara para su nuevo destino: la sección tercera de instrucción del tribunal de instancia de Pontevedra, donde asumirá, de nuevo, la competencia sobre violencia de género más labores de instrucción.

—¿Cuál es el balance de estos diez años de destino en Ourense?

Muy bueno, pero con una sensación agridulce. Me voy por motivos familiares, para estar más cerca de mi marido y de mi hijo, pero he recibido tantas atenciones durante estos meses que me cuesta muchísimo marcharme. Ha sido difícil y muy laborioso todo este tiempo; he trabajado muchísimo. Tenía que simultanear el juzgado de instrucción con el de violencia, y solo en Viogén hemos tenido una media de 800-900 asuntos al año. El trabajo ha sido ingente, para mí y para los funcionarios. Como referencia, he superado siempre holgadamente un 300% del módulo de dedicación, entre el 360 y el 390%, salvo en un semestre, que se situó en torno al 250%.

—¿Cómo cree que ha cambiado durante estos años el problema social de la violencia machista?

Creo que hay mayor concienciación por parte de las víctimas a la hora de acudir al juzgado para denunciar y pedir ayuda. Durante estos diez años he visto un aumento de los casos y también de las denuncias de los padres contra hijos, la violencia filoparental. Además, me resulta llamativo, y no lo esperaba, el incremento de violencia de género entre personas que son muy jóvenes. Habría que hacer una reflexión sobre qué valores estamos transmitiendo a los jóvenes para que se perpetúen determinadas conductas, cuando existen tantos medios y conocimientos a día de hoy. Es fundamental denunciar. En el sistema de justicia hay jueces, fiscales, funcionarios, psiquiatras y psicólogos especializados en estos casos y en atender a las víctimas, además de abogados y fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía, Guardia Civil y Autonómica.

—Cuenta con una dilatada experiencia como jueza de violencia. ¿Qué capacidades especiales cree que hacen falta para esta labor?

Tienes que ser muy empático con las víctimas y, sobre todo, escucharlas. También hay que escuchar mucho a los investigados, porque a veces no se puede acreditar lo que se está denunciando, o es el denunciado el que acredita otra cosa. La gran enseñanza que necesita un magistrado de violencia de género es escuchar a todas las partes, escucharlo todo y leerlo todo.

Eva Armesto, en el despacho del juzgado de guardia de Ourense. / IÑAKI OSORIO

—Ante los casos duros, esos que generan un mayor peso, ¿cómo gestiona el juez las emociones?

Cuando terminas un asunto especialmente violento, tratas de encajarlo como puedes. Estoy en contacto directo con las víctimas y a veces no me puedo sustraer de sus historias y sus penas. Lo llevas con la mayor dignidad y serenidad posible. Se requiere escucha, paciencia y muchísima serenidad.

—La violencia de género es un problema transversal, que afecta a todas las clases sociales.

Sí, a todas. En estos años he visto de todo. A personas con mayor o menor capacidad económica, con más o menos formación cultural, con mayor edad o que apenas superan la mayoría. No soy capaz de decir cuál es el perfil. Llevo veinte años en esta profesión y me sigo sorprendiendo. Un cambio que se percibe es el uso de las redes sociales, mensajes y artificios informáticas para perjudicar a la víctima, de distintas maneras posibles.

—¿Un maltratador puede ser un buen padre?

Hay madres que me han dicho que ellos son buenos padres y me han pedido que puedan tener visitas o participación en la custodia. Para mí es sorprendente, pero me ha ocurrido muchas veces.

—¿En qué situación queda el juzgado número 3 tras su etapa?

En estos años he tenido la suerte de contar a veces con refuerzos de personal, o con prolongaciones de jornada, que han ayudado. La compañera que me precedió lo hizo muy bien: dejó aproximadamente unos 700 asuntos pendientes. Ahora quedarán menos, un 20 o un 30% menos, aproximadamente, pero quizá yo haya tenido más ayuda. Lo he hecho lo mejor que he podido, gracias a la colaboración de todos. Con los funcionarios hemos sido una máquina bien rodada, un equipo integrado.

La magistrada Armesto, en el exterior del edificio judicial de Ourense. / IÑAKI OSORIO

—Ha tenido que compaginar la exigente tarea contra la violencia machista con labores de instrucción. Y le han tocado casos duros.

Yo me dejo las pestañas en todo lo que emprendo, ya sea en casos de violencia o en instrucción. En todos me implico personal y profesionalmente. En todos intento hacer mi trabajo lo mejor que sé.

—¿Qué supuso para usted llevar la larga y compleja instrucción de la muerte de un policía?

Noticias relacionadas

Fue un asunto muy laborioso, personal y profesionalmente. Era un caso muy difícil. Poco más puedo decir como instructora, salvo que lo hice tan bien como supe y con la intensidad que dedico a los asuntos que merecen ser examinados con mucho detalle. La ley nos obliga a instruir para determinar las circunstancias y la manera en que se producen los hechos ,y eso fue lo que hice en este caso.