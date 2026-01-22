Condenado en Ourense por ejercer como ‘mula’ en una ciberestafa de 15.000 euros a una empresa

Su participación resultó decisiva para que el dinero estafado a una empresa mediante un ciberdelito siguiese corriendo desde la ejecución del fraude. Él actuó como una mula, un intermediario que recibe un dinero y lo transfiere a cambio de una comisión. En un caso que llegó ayer a juicio en el Penal 2 de Ourense un hombre aceptó 3 meses de prisión y el pago de una multa de 10.000 euros tras conformarse con una condena por un delito de blanqueo de capitales, en la modalidad de imprudencia. La pena de prisión queda suspendida, con la condición de que no cometa ningún delito en dos años. El acuerdo de conformidad retira la petición inicial de expulsión del país para este encausado, de nacionalidad dominicana. Recibió en su cuenta una cantidad de 15.000 euros, que procedían de una empresa que sufrió un fraude. El acusado retiró ese dinero en el cajero y realizó sucesivas transferencias.

Los hechos han tardado más de cuatro años en llegar a juicio, razón por la que, en el contexto del acuerdo de conformidad, en este caso se aplica una atenuante de dilaciones indebidas. La condena obliga al encausado a indemnizar con 15.000 euros, más intereses, a la entidad bancaria, que resarció a la mercantil perjudicada d después de que se produjese el ciberataque.

Personas no identificadas realizaron el 10 de noviembre de 2021 una transferencia no autorizada, por un importe de 15.000 euros, desde la cuenta de una empresa a otra propiedad del encausado.

«Con la intención de ayudar a los responsables de la estafa a beneficiarse de los efectos del delito, recibió dicha cantidad y ese mismo día, con la intención de hacerlo irrecuperable, lo retiró mediante cajero y realizó sucesivas transferencias», relata la Fiscalía sobre el papel de este encausado en el caso.

El acuerdo de conformidad zanja la causa en la vía penal con unas penas inferiores a las que solicitaba la Fiscalía inicialmente en su escrito de calificación. El ministerio público pedía 15 meses de prisión y una multa de 20.000 euros. Con el pacto entre la acusación y la defensa, estas penas quedan reducidas a la quinta parte y a la mitad, respectivamente. La de prisión, además, no tendrá efectos si el autor del delito de blanqueo imprudente cumple el requisito de no cometer ningún tipo de delito en los próximos dos años.

La solicitud inicial de la Fiscalía planteaba la sustitución de la pena de prisión por la expulsión de acusado de España durante 5 años. Esta medida fue retirada por el ministerio público, una de las concesiones del pacto de conformidad.