El Concello aprovecha la fallida Casa da Maxia para sede de colectivos vecinales

El Concello de Ourense aprovecha el edificio de lo que iba a ser la Casa da Maxia en rúa Cervantes, en el casco viejo, un proyecto fallido que se había diseñado hace ya varios lustros, durante bipartito local, para ubicar allí la sede de dos colectivos vecinales.

Se trata de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño, que tenía desde hace años un bajo alquilado por el Concello de Ourense en la calle Doctor Marañón, y el de la Asociación de Vecinos As Burgas, que está ubicado en el número 12 de la calle del mismo nombre en el entorno de las fuente termal de la ciudad.

El orden del día de la Junta de Gobierno local prevista para hoy da cuenta de que se suspenden esos dos contratos de alquiler, lo que inicialmente creó cierta incertidumbre n algunos colectivos vecinales, ante el temor de que pudiera ser el inicio de una nueva suspensión de ayudas o suspensión de alquileres de locales al movimiento vecinal, dado que ya se le minoró la partida anual y se suspendieron algunos cursos ofrecidos desde el Concello.

Lejos de ocurrir esto, se trata de una forma de ahorrar alquileres y aprovechar instalaciones de propiedad municipal como la Casa da Maxia, que estaban infrautilizadas para que ahora no sea necesario pagar el arrendamiento de dos bajos asociaciones.

107.000 euros por daños

Se da cuenta también en esta Junta de Gobierno Local, de distintas sentencias relacionadas con estafas, como la de un particular que tendrá que pagar 700 euros de multa al Concello y un mes de trabajo a la comunidad, por una estafa relacionada con el cobro del bono comercio que había repartid esta aministración.

También se da cuenta de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la Xunta al pago a Acuaes de 1,7 millones por incumplimientos en el convenio suscrito en su día para la depuradora de Reza.

Por otro lado se informa de que el Concello debe personarse como demandado, en el contencioso interpuesto por una firma con sede en rúa doctor Fleming, que le reclama 107.000 euros por los daños ocasionados por la rotura de una tubería de la red de saneamiento municipal.