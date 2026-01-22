Clases suspendidas en parte de tres de las cuatro provincias gallegas por el temporal

La provincia de Ourense afronta este viernes una jornada sin actividad lectiva ni transporte escolar como consecuencia del fuerte temporal que dejará la borrasca Ingrid, un episodio meteorológico que traerá nevadas generalizadas, lluvias persistentes y un acusado descenso de las temperaturas. La decisión ha sido adoptada por la Comisión Escolar de Alertas, ante la activación de avisos meteorológicos de nivel naranja por nieve en buena parte de Galicia. La suspensión afecta también a los centros educativos del interior de Pontevedra y Lugo (Montaña, Sur y Centro). En paralelo, en las áreas costeras de A Coruña, Lugo y Pontevedra se ha decretado la cancelación de la actividad educativa únicamente en el exterior debido a un aviso rojo por fenómenos costeros.

Según han confirmado la AEMET y MeteoGalicia, para este vierned se esperan nevadas a partir de los 400 metros en toda la provincia de Ourense, con acumulaciones más importantes en el este, donde el aviso asciende a nivel naranja. Con todo, el empeoramiento del tiempo comenzará ya en la tarde de este jueves, con la llegada de Ingrid desde el Atlántico. Se esperan lluvias persistentes, vientos fuertes y un notable descenso térmico, que se consolidará mañana con máximas que apenas alcanzarán los 6 grados en el interior y mínimas cercanas a los 3 ºC en localidades como Santiago, mientras que en Vigo no se superarán los 9 ºC.

Ante esta situación, la Subdelegación do Goberno en Ourense activó este jueves a las 11:50 horas la fase de alerta del Plan Invernal de Estradas en la red estatal de la provincia. El subdelegado, Eladio Santos, ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de viajar, hacerlo con cadenas o neumáticos de invierno, el depósito lleno y siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia.