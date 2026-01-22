Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consumo gasolinaDIRECTO Accidente tren AdamuzIngresos involuntariosPrivada ModernaPuerto de VigoCelta
instagramlinkedin

Clases suspendidas en parte de tres de las cuatro provincias gallegas por el temporal

MeteoGalicia y la AEMET anuncian nevadas a partir de los 400 metros en Ourense, con acumulaciones importantes en el este, además de lluvias persistentes y fuertes vientos desde el jueves

Un paisaje nevado en Chandrexa de Queixa.

Un paisaje nevado en Chandrexa de Queixa. / Brais Lorenzo

Lucila González

La provincia de Ourense afronta este viernes una jornada sin actividad lectiva ni transporte escolar como consecuencia del fuerte temporal que dejará la borrasca Ingrid, un episodio meteorológico que traerá nevadas generalizadas, lluvias persistentes y un acusado descenso de las temperaturas. La decisión ha sido adoptada por la Comisión Escolar de Alertas, ante la activación de avisos meteorológicos de nivel naranja por nieve en buena parte de Galicia. La suspensión afecta también a los centros educativos del interior de Pontevedra y Lugo (Montaña, Sur y Centro). En paralelo, en las áreas costeras de A Coruña, Lugo y Pontevedra se ha decretado la cancelación de la actividad educativa únicamente en el exterior debido a un aviso rojo por fenómenos costeros.

Según han confirmado la AEMET y MeteoGalicia, para este vierned se esperan nevadas a partir de los 400 metros en toda la provincia de Ourense, con acumulaciones más importantes en el este, donde el aviso asciende a nivel naranja. Con todo, el empeoramiento del tiempo comenzará ya en la tarde de este jueves, con la llegada de Ingrid desde el Atlántico. Se esperan lluvias persistentes, vientos fuertes y un notable descenso térmico, que se consolidará mañana con máximas que apenas alcanzarán los 6 grados en el interior y mínimas cercanas a los 3 ºC en localidades como Santiago, mientras que en Vigo no se superarán los 9 ºC.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, la Subdelegación do Goberno en Ourense activó este jueves a las 11:50 horas la fase de alerta del Plan Invernal de Estradas en la red estatal de la provincia. El subdelegado, Eladio Santos, ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de viajar, hacerlo con cadenas o neumáticos de invierno, el depósito lleno y siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
  3. Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
  4. Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
  5. Más de 1.200 personas para probar el Botelo
  6. Pide perdón al anciano que cuidaba en Ourense y al que estafó 8.000 euros
  7. Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
  8. El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo

Clases suspendidas en parte de tres de las cuatro provincias gallegas por el temporal

Clases suspendidas en parte de tres de las cuatro provincias gallegas por el temporal

Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía

Más de 130 personas recibieron ayudas de hasta 20.000 euros para una vivienda protegida

Leer para aprender desde Ourense: el CEIP Manuel Sueiro, referente estatal

Ourense refuerza en Fitur la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad

«Pedimos empatía a nuestros jefes de Textil Lonia; nosotros también tenemos que comer»

Condenado en Ourense por ejercer como ‘mula’ en una ciberestafa de 15.000 euros a una empresa

Eva Armesto, nueva jueza de Violencia de Género en Pontevedra tras ejercer 10 años en Ourense: «La gran enseñanza que necesita un magistrado de violencia de género es escuchar»

Tracking Pixel Contents