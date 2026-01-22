Más de 130 personas recibieron ayudas de hasta 20.000 euros para una vivienda protegida

Hace un año, la subvención concedida por la Consellería de Vivenda le facilitó a Rosa tener el empujón que le faltaba para poder acceder a un piso protegido de nuevo cuño, en la avenida de Santiago de Ourense, uno de esos pisos que había reservado la Xunta para personas en situación vulnerable, y para seguir rebajando la lista d e más de 1.500 personas que había ya a finales de año en el registro de demandantes de una vivienda protegida.

Ayer ,la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, realizó una visita hasta ese piso que Rosa ya disfruta, para conocer la vivienda en la que vive desde hace meses, y para hacer balance además de las ayudas autonómicas para la compra de vivienda protegida, financiadas íntegramente por la Xunta de Galicia.

Según explicó la conselleira, la convocatoria de 2025 contó inicialmente con un presupuesto de un millón de euros, «que se agotó rápidamente debido a la elevada demanda». Ante esta situación, la Xunta decidió ampliar la dotación hasta los 1,6 millones de euros, con el objetivo de llegar al mayor número posible de unidades familiares.

En total fueron 136 familias gallegas accedieron a estas ayudas para la compra de vivienda protegida. Las subvenciones alcanzaron hasta 20.000 euros para personas menores de 36 años y hasta 6.000 euros para solicitantes de mayor edad, facilitando así el acceso a la vivienda a colectivos con mayores dificultades.

Allegue subrayó que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones del Gobierno autonómico y destacó esta línea de ayudas como una herramienta clave para apoyar a quienes apuestan por la vivienda protegida. En este sentido, anunció que en 2026 se volverá a convocar el programa con un presupuesto reforzado.

Las nuevas ayudas podrán solicitarse para viviendas adquiridas desde el 15 de octubre de 2025 y durante todo el año 2026, ampliando así el plazo y las oportunidades para nuevos beneficiarios. Además la conselleira aprovechó este acto oficial en Ourense, para animar a las personas interesadas en comprar vivienda protegida a informarse y acogerse a esta línea de apoyo autonómica.

Por otro lado la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, firmó esa misma tarde en Verín con el alcalde, , Gerardo Seoane, el convenio enmarcado en el Programa de oferta de suelo de titularidad de las entidades locales para la construcción de vivienda protegida en este municipio.