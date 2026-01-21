Verín abre la inscripción para el concurso de carrozas y comparsas del Entroido
El plazo para anotarse cierra el 6 de febrero; el desfile será el 15 del mismo mes
El Concello de Verín ha abierto el plazo de inscripción para las carrozas y comparsas que deseen participar en los desfiles del Entroido de este año, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la villa. El plazo para formalizar la participación permanecerá abierto hasta el viernes 6 de febrero, a las 18.00 horas.
Las personas interesadas pueden realizar la inscripción de forma presencial en la Oficina de Información Turística de Verín, así como por vía telefónica —988 411 614— o correo electrónico a través de turismo@verin.gal con los datos de la persona representante del grupo, un teléfono de contacto, el nombre de la comparsa o carroza, el número de participantes y si cuentan con vehículo o plataforma móvil —indicando sus medidas—, así como si llevaran música.
Los desfiles arrancarán desde la Avenida de Castela en dos jornadas. El primero tendrá lugar el domingo 15 de febrero, con salida a las 12.00 horas, y el segundo el martes 17 de febrero, a partir de las 16.30 horas.
Las comparsas y carrozas deberán estar concentradas al menos 30 minutos antes del inicio, con el fin de facilitar la organización y garantizar la puntualidad.
