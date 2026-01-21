Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No pagar tras alojarse dos semanas en un hotel de Verín puede acarrearle pena de prisión

Acusado de estafa por irse de un alojamiento sin abonar 585 euros tras pactar una tarifa de 39 euros la noche

La defensa asegura que no hubo un engaño y el sospechoso, que no se presentó al juicio, dijo en instrucción que pagó 490 euros en mano

Recepción de un hotel. | EP

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El juicio se celebró este miércoles, en el Penal Número 2 de Ourense, sin que estuviera presente un hombre acusado de un delito de estafa, por marcharse de un hotel de Verín sin pagar presuntamente una factura de 585 euros por dos semanas de alojamiento, después de haber pactado un precio de 39 euros por noche.

La defensa no se mostró conforme con la acusación y alega que no existió engaño. En la fase de instrucción de esta causa, el investigado dijo que abonó 490 euros en efectivo. La defensa sostiene que el caso debería ser civil, si acaso, pero la Fiscalía pide 9 meses de prisión, además de una indemnización al hostelero por el importe de la factura no abonada, más los intereses generados desde entonces. Los hechos ocurrieron hace cinco años y medio.

El encausado se quedó en un hotel de la localidad ourensana de Verín entre los días 17 de junio y 2 de julio de 2020, unas dos semanas. Después de ese tiempo se marchó del establecimiento, presuntamente sin haber pagado, y no atendió las llamadas ni los requerimientos para que cumpliera con su obligación. La Fiscalía cree que el acusado nunca tuvo intención de abonar nada.

