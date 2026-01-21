No pagar tras alojarse dos semanas en un hotel de Verín puede acarrearle pena de prisión

El juicio se celebró este miércoles, en el Penal Número 2 de Ourense, sin que estuviera presente un hombre acusado de un delito de estafa, por marcharse de un hotel de Verín sin pagar presuntamente una factura de 585 euros por dos semanas de alojamiento, después de haber pactado un precio de 39 euros por noche.

La defensa no se mostró conforme con la acusación y alega que no existió engaño. En la fase de instrucción de esta causa, el investigado dijo que abonó 490 euros en efectivo. La defensa sostiene que el caso debería ser civil, si acaso, pero la Fiscalía pide 9 meses de prisión, además de una indemnización al hostelero por el importe de la factura no abonada, más los intereses generados desde entonces. Los hechos ocurrieron hace cinco años y medio.

El encausado se quedó en un hotel de la localidad ourensana de Verín entre los días 17 de junio y 2 de julio de 2020, unas dos semanas. Después de ese tiempo se marchó del establecimiento, presuntamente sin haber pagado, y no atendió las llamadas ni los requerimientos para que cumpliera con su obligación. La Fiscalía cree que el acusado nunca tuvo intención de abonar nada.