No pagar tras alojarse dos semanas en un hotel de Verín puede acarrearle pena de prisión
Acusado de estafa por irse de un alojamiento sin abonar 585 euros tras pactar una tarifa de 39 euros la noche
La defensa asegura que no hubo un engaño y el sospechoso, que no se presentó al juicio, dijo en instrucción que pagó 490 euros en mano
El juicio se celebró este miércoles, en el Penal Número 2 de Ourense, sin que estuviera presente un hombre acusado de un delito de estafa, por marcharse de un hotel de Verín sin pagar presuntamente una factura de 585 euros por dos semanas de alojamiento, después de haber pactado un precio de 39 euros por noche.
La defensa no se mostró conforme con la acusación y alega que no existió engaño. En la fase de instrucción de esta causa, el investigado dijo que abonó 490 euros en efectivo. La defensa sostiene que el caso debería ser civil, si acaso, pero la Fiscalía pide 9 meses de prisión, además de una indemnización al hostelero por el importe de la factura no abonada, más los intereses generados desde entonces. Los hechos ocurrieron hace cinco años y medio.
El encausado se quedó en un hotel de la localidad ourensana de Verín entre los días 17 de junio y 2 de julio de 2020, unas dos semanas. Después de ese tiempo se marchó del establecimiento, presuntamente sin haber pagado, y no atendió las llamadas ni los requerimientos para que cumpliera con su obligación. La Fiscalía cree que el acusado nunca tuvo intención de abonar nada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
- Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
- Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
- Más de 1.200 personas para probar el Botelo
- Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
- El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo
- Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense