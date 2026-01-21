Lazos familiares que se transforman en escultóricos
Ourense recoñece a pegada de Manuel Buciños en rúas e museos, pero dende onte o Centro Cultural Marcos Valcárcel xa amosa a súa faciana máis persoal. «Buciños + Buciños» reúne esculturas do pai e óleos expresionistas do fillo Antón, un diálogo familiar aberto ao público ata o 5 de abril.
Vivir en Ourense, ou en calquera outra localidade galega, e non toparse cunha obra de Manuel Buciños semella unha tarefa aínda máis enrevesada cás figuras que contornean a súa obra. O carballedés, ourensano de adopción, ten posicionado o seu traballo en tódolos museos de Galicia, na Calpurnia que se lle entrega aos gañadores do Ourense Film Festival ou as figuras alegóricas que protexen os cabalos do Teatro García Barbón. Pero a que dende onte pódese contemplar no Centro Cultural Marcos Valcárcel é unha das partes do seu repertorio máis humana, pois a raíz trascende o artístico para pasar ao familiar: Manuel acaba de inaugurar xunto ao seu fillo e tamén artista Antón a exposición conxunta «Buciños + Buciños».
A mostra, á que xa se pode acceder, contén unha forma de expresión mixta que reúne a relación entre pai e fillo. Por un lado, o maior trae ao público da cidade das Burgas unha colección escultórica maioritariamente en bronce con algunhas presentacións en madeira ou pedra, e unha reserva especial de figuras na que a roca apértase co metal da aleación de estaño e cobre, buscando facer unha chiscadela á emigración e á acollida de persoas procedentes doutras culturas.
A malear as figuras do que Riciotto Canudo denominaba o sexto arte axúdalle o pequeno, co que comparte estudo. Con todo, Antón non seguiu a corrente do seu pai, xa que a súa obra desenvólvese na pintura. Ás esculturas do Buciños patriarca acompañan no Marcos Valcárcel unha serie de óleos sobre lenzo cun marcado carácter expresionista. Abstracción, múltiples paletas e unha mirada enfocada na cor e a mancha fan lembrar ao autor á pintura de raíz, e forma o menú perfecto para unha tarde de cultura que pode degustar calqueira que se achegue ás dependencias a carón da praza Eugenio Montes.
Inauguración con Menor
A exposición, que estará dispoñible ata o vindeiro 5 de abril, foi inaugurada onte polo presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, quen puxo en valor a figura de Buciños como “estandarte imprescindible da escultura galega” e a súa estreita vinculación coa provincia. O político calificou a mostra de «pouco usual, que enriquece a proposta artística e amosa a capacidade da Deputación para impulsar proxectos culturais singulares».
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
- Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
- Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
- Más de 1.200 personas para probar el Botelo
- Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
- El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo
- Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense