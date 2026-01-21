La industria que salva las frutas imperfectas y las transforma en alimentos congelados

«A parte oriental da provincia de Ourense é un dos mellores lugares, a nivel europeo e mundial, para o cultivo de castañas. Unha provincia coma esta ten un potencial para constituír unha industria da castaña, pero o abandono do rural, os lumes, o problema demográfico e a falta de relevo e de dinamismo son un problema. Dentro do pouco profesionalizado que está o cultivo da castaña, Ourense lidera a nivel nacional a produción, pero falta moito por facer», analiza Miguel Freire (Pol, Lugo, 1984), responsable de Casa Quiroga Hortofrutícola S.A, una empresa afincada en Ourense, en el polígono de San Cibrao das Viñas, que transforma castañas, arándanos, fresas, y próximamente kiwis, frutas con exceso de maduración, pequeños daños o coloración imperfecta en productos congelados, a través de procesos industriales. El objetivo es lograr alimentos con valores nutricionales y sabor, a la vez que se reduce el desperdicio alimentario. La mercantil, creada en 2014, ha alcanzado una facturación anual de 9 millones de euros y la previsión es llagar a los 12 en 2026. El personal fijo de la empresa se sitúa entre los 15 y 20 profesionales, con refuerzos en los picos de las campañas de los distintos productos, llegando a duplicarse el número de efectivos. La producción opera las 24 horas, en tres turnos.

Entre los problemas de plagas e incendios forestales en los últimos años —«hai aldeas nas que se perdeu a campaña enteira»—, así como por el reducido y escasamente profesionalizado sector de la recolección, la castaña gallega es insuficiente para abastecer a Casa Quiroga, que completa con la compra en otros mercados sus necesidades de suministro para lograr su producción actual con este fruto, de unas 2.500 toneladas. Las castañas que llegan a la empresa se destinan a mercado fresco o bien a la transformación, según los parámetros de calidad y de tamaño observados en las fases de limpieza y calibrado que se acometen desde la recepción del fruto recogido en los soutos. Las castañas pequeñas o con daños en la pulpa se convierten en piezas peladas para congelar.

Línea de producción de la castaña, en la planta de Casa Quiroga en San Cibrao das Viñas. / IÑAKI OSORIO

La castaña es un producto «demandado» en los mercados exteriores, afirma Miguel Freire, y que también ha crecido en los últimos años en el territorio nacional, en la modalidad fresca. «Vendemos no mercado europeo e estamos presentes en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Austria, Suiza y Portugal. España en 2024 foi o segundo mercado principal», detalla el responsable de la empresa, en la que la castaña representa unos dos tercios del negocio actual.

Los mercados asiáticos y norteamericano son retos para el futuro. «A castaña pelada é moi apreciada no mercado de Asia, en Corea do Sur e Japón, principalmente».

Los arándanos y las fresas son la siguientes líneas de producción en orden de importancia —la materia prima llega sobre todo desde España y Portugal—, con la próxima incorporación del kiwi, en todos estos casos para transformar las frutas en producto congelado para el consumo. Los arándanos con madurez o color imperfecto para el mercado fresco cobran una nueva vida como congelados, gracias a un proceso que incorpora visión e inteligencia artificiales. En el caso de las fresas, los excedentes y las frutas sin la madurez óptima son procesadas y cortadas para servir como alimento congelado.

«A liña do kiwi xa está montada e probada e o proceso é totalmente mecánico: pelado, corte, selección e envasado, para facer talladas ou cubos de polpas conxeladas. Irá destinado ao comercio minorista, en bolsas pequenas», explica Freire. «Ata onde sabemos non hai ninguén que en toda a Península Ibérica estea facendo o proceso integramente mecánico do kiwi en cubos e mais o embolsado». Una nueva apuesta en un contexto de «creación e evolución, convivindo os procesos produtivos coa ampliación e mellora da planta».

Una de las mejoras previstas es la instalación de envasadoras verticales para entrar en el mercado minorista nacional con los distintos frutos congelados, desde castañas a fresas y arándanos, en presentaciones exclusivas y también en mezclas, por ejemplo frutos rojos, como frambuesa, mora, fresa y arándano. «Desde o covid este formato colleu moito impulso no mercado europeo, e está moi consolidado en Norteamérica e Asia. Fai que a froita sexa moi accesible e permite un consumo rápido, saudable e individual de produtos de tempada durante todo o ano».

Personal en la oficina de la empresa. / IÑAKI OSORIO

En Casa Quiroga trabajan varios perfiles profesionales. El segundo gerente es ingeniero industrial, especializado en control de datos, procesos y producción. Una ingeniera química es la responsable de calidad. En el departamento de administración y facturación hay personal formado en ADE. El responsable de planta atesora una amplia experiencia lógistica.

Miguel Freire ha llegado a esta industria hortofrutícola con una formación académica distinta: es técnico superior de sonido, pero la rama agroindustrial le tira por origen. «A miña procedencia rural importa. Ao vínculo que temos en Galicia co rural non lle podemos dar a espalda», defiende. «No meu caso mestúranse o romanticismo coa creatividade, máis as ganas de ser emprendendor», valora.

Profesionalizar el sector

Con ese afán y para contribuir a que el potencial de Ourense en la castaña se aproveche más, la empresa presentará un proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica para dar soporte a los recolectores de castaña. «Daremos formación para o tratamento da árbore; e tamén para a parte burocrática, para profesionalizar a produción e a economía da castaña. Temos un plan para actuar nuns 3.000 árbores nos concellos de Viana, Vilariño e A Gudiña».