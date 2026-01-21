A Gudiña constata un aumento del gallego funerario
d. a.
Ourense
La iniciativa «Palabra e Memoria», centrada en el patrimonio documental de los cementerios gallegos, ha realizado trabajo de campo en A Gudiña para analizar el uso del gallego en las inscripciones funerarias. La primera visualización la llevó a cabo la historiadora y docente Cristina Fernández, secretaria de la Asociación Os Torgueiros, que contabilizó 11 familias con epitafios en gallego entre los 139 panteones del camposanto parroquial. Según las primeras impresiones, todos los textos registrados están fechados en el siglo XXI y son posteriores a 2005. Tras esta visita, el proyecto aún precisa datos de diez concellos ourensanos.
