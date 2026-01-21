Los ganaderos ultiman un plan a muy corto plazo para incrementar las protestas

Jornada más organizativa que reivindicativa en el 23ª día consecutivo de protestas de los ganaderos en la ciudad de Ourense. La N-120 se mantuvo cortada un día más (y ya van cinco) por el campamento que los trabajadores del agro han instalado con tractores y carpas en el vial, pero la novedad ha sido poca dentro de la nueva realidad que la arteria de la circulación ourensana vive este fin de semana. Una fecha más de comidas, descansos y reivindicaciones en el tramo junto al Parque Miño sin grandes momentos de tensión, mientras que el tráfico por los desvíos incrementados (que no afectan a quienes entran a la ciudad, sólo a quienes tratan de cruzar del acceso de la A-52 a la carretera dirección Monforte) ha sido alto como de costumbre, pero sin un caos reseñable.

Reunión con Medio Ambiente y promesa de más presencia del sector

Ha sido en los despachos donde ha continuado la actualidad este martes. Los ganaderos mantuvieron una reunión con la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en el que fue ya el tercer encuentro con el Gobierno autonómico que la tractorada ha mantenido en lo que va de manifestaciones. Tras la negociación hace seis días con la conselleira de Medio Rural, los ganaderos habían solicitado hablar con Medio Ambiente para tratar las diversas problemáticas que incumben a dicho departamento, y menos de una semana después el agro se encontraba una vez más en la Avenida da Habana, para volver a reivindicar su situación con una comitiva que representaba a todos los puntos del sector primario (productores de leche, agricultores de patata y cereal y granjeros de carne).

Una imagen de la reunión. | Fotos: Iñaki Osorio

El encuentro duró tres horas, dos menos de las que se extendió la charla con Medio Rural. Las conclusiones, aunque similares a las que los ganaderos sacaron en las tres reuniones que llevan con el gobierno autonómico, son positivas. «Estiveron de acordo con nós en todo, non escoitamos un só tema co que non coincidira», afirmó Miguel Gómez, ganadero de Maceda, portavoz de las protestas y uno de los presentes en la reunión. Y es que a pesar de no haber alcanzado ningún acuerdo en firme, la sección de la Xunta se ha comprometido a incluir a los propios trabajadores del campo en futuras reuniones sobre el sector primario, y a visitar aquellas zonas y situaciones en las que haya mayores problemáticas, según relata Javier Losada, agricultor. Queda entonces para futuras reuniones concretar medidas sobre la gestión del purín o la amenaza del lobo y el jabalí para las cabañas ourensanas, pero todos los temas fueron abordados con una buena predisposición al diálogo.

Este clima de conversación abierto que las consellerías, con más o menos coincidencias, han mostrado hasta ahora en las conversaciones con los ganaderos parece responder a la principal conclusión que la representación de la tractorada saca de esta última reunión: la desconexión con la realidad del sector primario que presenta el gobierno autonómico. Ha sido en la actitud que los políticos mostraban al escuchar los problemas de ámbito general que sufren los trabajadores donde más se ha notado: «Quedaban cunha cara... coa que non lle dabas nin rifado, e apuntaban seis folios polas dúas caras cando lles contabas situacións que vivimos todos o do sector primario diariamente», explican los portavoces, que defiende que es ahora cuando los políticos están notando ahora las consecuencias de no contar con los trabajadores en la toma de decisiones, pues «dende o seu posto non son conscientes do que é o sector. Ao mellor botan unha firma pensando que o fan ben e en realidade nos afogan. Parece que agora comezan a entender que teñen que asesorarse un pouquiño máis cos que están no campo, e deixarse de tanta estatística», afirman.

En este sentido, Medio Ambiente visitará zonas de Ourense para conocer la situación sobre la limpieza de los ríos, «porque parece que a liña non é suficientemente coñecida por eles», cuenta Losada. También notaron ciertos «balones fuera», en este caso, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, con la que los ganaderos planean ahora pedir una reunión: «Estabamos agardando a que a pediran eles, porque o que temos claro é que despois de aplicar a lei ben feitiña que votaron (la Ley de Aguas), todos lle temblan á confederación», explican.

Se prevén movilizaciones

Tras la reunión, los ganaderos abordaron también el futuro de las protestas, y aunque mantendrán la N-120 bloqueada hasta nuevo aviso, afirman que «están preparando un plan interesante». Aunque no quieren revelar detalles sobre en qué consiste o dónde se realizará, sí que advierten que se llevará a cabo «a moi curtiño prazo», y que iniciará cuando la mayoría de los ganaderos y agricultores movilizados voten a favor en las comidas comunitarias que mantienen cada día en la carretera. La sociedad ourensana queda expectante por saber cuál será el próximo paso de los ganaderos. Aunque se desconoce si irá por autovía o carretera, dejan intuir que entre sus planes se prioriza hacer llegar más tractores a la ciudad de As Burgas.

Eso sí, los representantes del sector primario no desaprovecharon la ocasión para comparar el ritmo de trabajo institucional con la rutina que mantienen los manifestantes durante las protestas: «Máis axenda que temos nós é imposible que teñan. Aquí hai xente que se levanta da cama ás 4.30 horas da mañá para atender a súa cabana e despois vir aquí ás protestas. Na época de máis faena, os agricultores poden chegar a botar 18 ou 20 horas de traballo ao día», cuenta Miguel Gómez.

La ausencia de la conselleira: «Nós cumprimos, ela terá que explicarse»

Aunque sí que estuvieron los cargos de más responsabilidad de ella, a la reunión con los ganaderos no acudió la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, que presentaba a esa hora el informe climatológico de MeteoGalicia en Compostela. Preguntados sobre la ausencia, los ganaderos transmiten que ellos cumplieron «a nosa palabra, citóusenos a unha reunión e viñemos. Se ela non viu, terá que explicar o motivo de por que ou por que non, aínda que sexa por axenda».