Una clase escolar de 15 minutos eleva la intención de vacunarse contra el VPH

Quince minutos bastan para cambiar una decisión sanitaria clave. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio gallego que acaba de publicarse en la revista científica internacional Vaccines y en el que tiene un papel destacado el Hospital Público de Valdeorras. La investigación demuestra que una breve intervención educativa en institutos incrementa de forma notable el conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano—VPH— y eleva de manera significativa la disposición de los adolescentes a vacunarse.

El trabajo, desarrollado durante el curso 2023-2024 en centros de educación secundaria de Galicia, analizó el impacto de una sesión formativa estructurada —denominada «pílula de coñecemento»— en una muestra de 967 estudiantes de entre 12 y 16 años. Los resultados son contundentes: el nivel medio de conocimiento sobre el VPH aumentó en torno a un 30% y la intención de vacunación se disparó, sobre todo entre el alumnado que no había recibido la vacuna previamente.

En términos concretos, tras la intervención el 94,4% de las chicas y el 85,8% de los chicos manifestaron su voluntad de vacunarse, porcentajes que sitúan a Galicia muy cerca del objetivo del 90% marcado por la Organización Mundial de la Salud para 2030.

Valdeorras, centro del estudio

Detrás del trabajo hay un grupo de investigación con una fuerte raíz en Valdeorras, vinculado al Hospital Público comarcal y coordinado por el jefe de la Sección de Obstetricia y Ginecología, el doctor Sergio González Palanca. Junto a él participan otros profesionales del centro de O Barco y del Distrito Sanitario de Valdeorras, los facultativos del Servicio de Ginecología y Obstetricia de O Barco, Juan Domínguez Salgado y María López Pais y el facultativo de la misma área, pero del centro de salud de Rubiá, Gerardo Palmeiro Fernández; además de especialistas de hospitales, universidades y centros de investigación de ámbito nacional e internacional.

El estudio está liderado por Ernesto González Veiga, médico de familia del Área Sanitaria de Santiago, y cuenta con la colaboración de investigadores de Vigo, Santiago, Roma y Estados Unidos, lo que refuerza su dimensión científica y su proyección internacional.

Todos ellos constituyen un grupo de trabajo de investigación con más de 19 estudios publicados, con el nexo de unión del Hospital de Valdeorras y con González Palanca, con el que, según celebran desde el Sergas, «trabajaron o se formaron a lo largo de los últimos años».

La publicación del trabajo en Vaccines —una revista situada en el primer cuartil del Journal Citation Reports y con un factor de impacto superior a 6— avala la solidez de los resultados y da visibilidad internacional a una línea de investigación nacida, en buena medida, en un hospital comarcal como el de Valdeorras.

La escuela como aliada

El Virus del Papiloma Humano es la principal causa del cáncer de cuello uterino y está implicado también en otros tumores anogenitales y orofaríngeos. Aunque la vacuna está incluida desde hace años en el calendario vacunal gallego y presenta coberturas elevadas, los autores del estudio subrayan que persisten dudas y reticencias, especialmente entre adolescentes y familias.

En este contexto, la investigación apunta a la escuela como un espacio estratégico para reforzar la educación sanitaria y complementar el trabajo que ya se realiza desde la atención primaria. Intervenciones breves, de bajo coste y fácilmente replicables —como la analizada— pueden tener un impacto inmediato en la prevención.

Galicia incorporó la vacuna frente al VPH en 2008, inicialmente dirigida a las niñas, y amplió el programa a los niños en 2022, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales. El estudio refuerza esta estrategia y aporta evidencia de que la información clara y directa sigue siendo una herramienta clave para mejorar la aceptación de la vacunación y avanzar hacia la inmunidad de grupo.