Un chef japonés estudia la cocina ourensana

Matsumoto, con Luis Menor. | Iñaki Osorio

d. a.

Ourense

El chef japonés Eiichi Matsumoto se encuentra en Ourense para estudiar su oferta culinaria y materia prima como parte de una misión comercial de la Asociación Amigos da Cociña Galega. El viaje se produce después de la expedición que la agrupación realizó al país nipón.

En la mañana de ayer, el cocinero fue recibido por el presidente de la Deputación, Luis Menor. Matsumoto, de la región de Kansai, combina en su cocina la gastronomía del norte de España con la suya local. En los próximos días mantendrá encuentros con chefs.

