El BNG urge el pago de ayudas de 2023-2024 para colectivos sociales

El Grupo municipal del BNG muestra su satisfacción por el hecho de que después de tantos meses y años, las entidades del tercero sector beneficiarias de subvención por parte del Ayuntamiento de Ourense en el año 2022 vayan a cobrar finalmente dicha ayuda, pero alerta de que aún quedan ayudas impagadas con varios años de espera.

Según la concejala nacionalista Rhut Reza, «nos alegramos de que por fin las entidades a las que por culpa de una negligente planificación presupuestaria por parte del Gobierno local de DO, por la cual se les negó durante años a subvención a la que tenían derecho, vayan finalmente recibir el dinero». Reza incide en el hecho de que en 2026 «van a cobrar aquella subvención del año 2022 a la que tenían derecho y que el Gobierno de Democracia Ourensana les negó» y añade que , «desde el BNG ya denunciamos en diciembre del año 2022 que era una injusticia que por falta de planificación, estas entidades habían quedado sin cobrar».

Rhut Reza recuerda que, «acompañamos a las entidades y su lucha a lo largo de todos estos años para que habían podido, por fin, cobrar esa subvención. Las felicitamos por su lucha incansable y por su constancia».

Desde el BNG advierten de que lo vivido con las subvenciones del año 2022 podría volver a repetirse si, en esta ocasión, el Gobierno local «no cambia su manera de actuar ya que ayer mismo el BOP publicaba sendos d decretos de finales de diciembre relativos a las subvenciones correspondientes a la convocatoria de los años 2023 y 2024, en relación con las entidades a las que no se le pudo conceder inicialmente por haberse agotado el crédito». Rhut Reza espera que «en esta ocasión, en cuanto las entidades presenten la documentación justificativa requerida, para lo cual tienen un mes, el Gobierno local proceda al pago de las subvenciones y que no se vean abocadas de nuevo a esperar años».