Adquirir vivienda en la ciudad es un 83% más caro que comprar en la zona rural

La problemática de la vivienda —poca y cara— , no es ajena a la provincia de Ourense, que alcanzó este mes de enero topes históricos en los precios de vivienda usada, con un incremento anual del 8%, hasta alcanzar medias de 1.615 euros por metro cuadrado, una subida por encima del incremento en Galicia, que ha sido del 4,9%, con una media de 1.508 euros por metro cuadrado.

Pese a todo, los ourensanos parecen ser mayoritariamente urbanitas, y el 51% de las transacciones inmobiliarias se hicieron en la capital, pese a que una vivienda en la urbe es un 83% más cara que en el rural, aún cuando sea muchas veces un concello que dista apenas 5 a 10 kilómetros del casco urbano.

El último informe correspondiente al mes del enero realizado por Idealista —web inmobiliaria que aglutina el grueso de la oferta de cada ciudad o municipio—, muestra que el precio medio en estos momentos de metro cuadrado de vivienda en venta en la ciudad de Ourense, está en los 1.386 euros, frente a una media de 755 euros por metro cuadrado si esa vivienda se adquiere en el rural.

A más población, más precio

Según los datos analizados por esta web, el precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad de población, alcanza los 2.906 euros/m2 en España, mientras que los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, la media nacional es de 1.459 euros/m2.

Pero en la comparativa gallega, Ourense es la ciudad que tiene las diferencias más marcadas, con ese 83% de precio de una vivienda en el rural o la ciudad, frente a Pontevedra, donde el metro cuadrad de una vivienda en el rural está en los 1.351 euros el metro, y en 2.279 metros para una de una vivienda en la ciudad, es decir un 69% de diferencia.

Comprar vivienda en la ciudad de A Coruña es un 61% más caro que en el rural. Eso se traduce en precios medios en esa urbe de 1.945 euros el metro cuadrado ,y en el rural coruñés es de 1.207 euros. El porcentaje más bajo es el de Lugo, donde e l precio medio de una vivienda en la ciudad es de 1.363 euros el metro cuadrado, y en el campo de 984 euros el metro, es decir, que solo es un 27% más caro comprar en la urbe luguesa que en su rural.

Cierto es que influyen en los precios finales, con picos a la baja o al alza en Ourense en los precios, la ubicación de ese piso o casa, el estado de conservación de las viviendas, su tamaño, pero también la población existente, la presencia de infraestructuras o el desarrollo económico de estos entornos rurales, que marcan loso precios de sus ofertas inmobiliarias.

El rural da más por menos

Aún así el precio medio de un piso en la capital de Ourense y no en una calle considerada de la «milla de oro» urbanística, pero si céntrica, no baja de los 300.000 a los 330.000 euros para un piso de unos 90 metros cuadrados. Por ese precio, y solo a unos kilómetros, como algunas zonas de Barbadás, Toén, Coles y muchos otros concellos limítrofes, que distan entre 5 y 10 minutos del centro urbano, es posible conseguir por ese precio o algo más, no un piso, si no una vivienda de más de 300 metros con terreno, jardín y hasta piscina, lista para entrar vivir. Muchas veces lo que frena la decisión, afirman las inmobiliarias, en especial en familias con hijos, es la falta de un transporte metropolitano que cosa los concellos limítrofes con la capital.

En todo caso la oferta inmobiliaria en Ourense, según el último informe que emitió la Asociación Gallega de Inmobiliarias, Again Ourense roza los 900 pisos en venta a precios de 150.000 a 1.125.000 euros. Again asegura que a ese mercado se suman 386 casas, una situación que coloca a la ciudad de As Burgas como la segunda en la comunidad, después de Vigo, con más propietarios interesados en vender.

La opción ‘low cost’ es alquilar una habitación por 295 euros o más

También acaban de salir los datos del precio medio de la opción low cost, aquella que solo queda cuando comprar o pagar un alquiler de un piso o casa no es posible. Se trata del alquiler por habitaciones, una opción que crece y tienen más de un centenar de propuestas en el mercado provincial, la mayoría en la ciudad, con precio medio que ronda los 295 euros mes. Si bien muchas de ellas están en portales para uso turístico, la mayor parte son habitaciones o personas que viven solas y con sueldos mileuristas. Hay picos al alza y en la baja en este mercado ante los precios de la vivienda, que son los 160 euros por un habitación en una calle perimetral de O Vinteún y con cocina y baño compartidos, o los casi 500 euros en el centro, por habitación con baño propio.