Más de 5.100 ourensanos participan en el ensayo que evalúa la vacuna del VRS

La respuesta de la población ourensana al ensayo clínico gallego Sincigal está siendo una de las más destacadas de la comunidad. Más de 5.100 personas del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras ya se han sumado a este estudio impulsado por la Consellería de Sanidade para evaluar si la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) permite reducir los ingresos hospitalarios en la población adulta.

En concreto, cerca de 4.300 participantes proceden del distrito sanitario de Ourense, a los que se suman alrededor de 460 del área de Verín y casi 400 del Hospital Público de Valdeorras. Estas cifras sitúan al área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras entre las más activas de Galicia en un ensayo que ya supera los 32.600 voluntarios en el conjunto de la comunidad.

El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en personas mayores y con patologías previas, y el objetivo del estudio es medir, en condiciones reales, el impacto de la vacunación en la reducción de hospitalizaciones.