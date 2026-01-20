Vecinas de San Xoán de Río llevan a la tele sus «recetas de la longevidad»

El Concello de San Xoán de Río ha sido objeto de estudios internacionales, pues pese a tener poco más de 500 habitantes posee uno de los mejores niveles de longevidad de Europa, con un 10% de vecinos con más de 90 años y una media de edad de 63,5, frente a los 44 años de la media europea.

Grabando a una de las cocineras en Río.

¿Serán los paisajes naturales y de aire puro? ¿Será la alimentación? Partiendo de que sean sus hábitos alimenticios los que les hacen longevos, nueve vecinas de San Xoán de Río han participado en el programa Canal Cocina, elaborando recetas tradicionales de su municipio. El alcalde de San Xoán de Río, José Miguel Pérez Blecua, explica que las emisiones, comenzaron el día 19 de enero en el programa Fogones Tradicionales, dirigido por Eugenio Monesma, que «emitió un total de nueve recetas tradicionales elaboradas por las mujeres de Río, un testimonio vivo de la cocina, que marcó durante generaciones una forma de vivir más y mejor»

Haciendo filloas en la lareira.

Las grabaciones se emitirán todo el mes, «con reposiciones en diferentes franjas horarias, permitiendo que estas recetas y este modo de vida llegue a hogares en toda España», subraya el alcalde.

Serán platos diversos, entre los que no faltarán recetas del caldo gallego. Otro de los platos que cocinarán es la costilla de cerdo con patatas o la de castaña con setas, dos productos que además abundan y son de calidad en ese municipio. No faltará la receta de pescado a la gallega, o el plato de verduras con patatas y androlla.

Para los que crean que es necesario comer carne blanca, está la receta de conejo con castañas. Los fritos de manzana, así como una tortilla de patatas en versión San Xoán de Río, o unas filloas de sangre elaboradas además una «lareira» de leña, son otras de la exquisiteces de Río, para el mundo.

Como explica el regidor, este proyecto financiado íntegramente por el Ayuntamiento de San Xoán de Río, «documenta una cocina basada en producto local, la temporalidad, la cocina lenta y el equilibrio nutricional, elementos directamente vinculados a la longevidad y calidad de vida del territorio. No se trata solo de gastronomía, sino de un patrimonio cultural y social transmitido de generación en generación, con las mujeres como depositarias de este saber», explica.

El Concello lanza los Premios Muller Rural

San Xoán de Río no para, y con el objetivo de visibilizar y poner en valor a mujeres referentes con vinculación directa con el medio rural gallego, y en colaboración con la iniciativa TuRepueblas, Aemme , el Concello lanza a convocatoria de los Premios de la Mujer Rural.Estos premios tienen carácter honorífico y buscan destacar trayectorias reales vinculadas al liderazgo institucional, el sector primario, la investigación y la comunicación. La entrega de galardones tendrá lugar durante la Gala Oficial del Congreso da Muller Rural de San Xoán de Río el viernes 20 de febrero.Serán seis categorías para abarcar toda la realidad rural. Estas son: Premio Alcaldesa Rural, para regidoras de municipios de menos de 5.000 habitantes; Emprendimiento Rural Femenino, para mujeres que impulsan negocios desde el rural; Premio Mujer y Sector Primario; Premio Muller Rural para comunicadoras, influencers y periodistas; Premio Ciencia, Formación e Investigación Rural y reconocimientos especiales de carácter honorífico. El proceso de selección será participativo. El plazo para presentar candidaturas es breve y finaliza el próximo 25 de enero de 2026 a las 23.59 horas. Las inscripciones se realizan a través de la web oficial congresodelamujerrural.com.