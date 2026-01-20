Los trabajadores anuncian otro ciclo de protestas, ante el silencio de Textil Lonia

A día de ayer , y tras las dos jornadas de huelga celebradas la pasada semana, el miércoles 14 y el jueves 15 de enero, la empresa Textil Lonia continúa sin dar respuesta a la contra propuesta trasladada por la parte social, según los trabajadores. «Todo apunta a que la dirección no considera urgente atender unas reivindicaciones que afectan directamente a las condiciones de vida y de trabajo de cientos de trabajadoras. Se piensan que seguir alargando los tiempos, manteniendo el silencio e intentando invisibilizar las demandas van a conseguir callar a las trabajadoras» indica la CIG.

Consideran que «ya bastas de precariedad y de silencio», por lo que van a convocar a la ciudadana a «a acompañarnos este 21 de enero, en la calle. Hacemos un llamamiento al vecindario, a las compañeras y compañeros de otros sectores, a colectivos sociales, asociaciones y organizaciones para que se acerquen, nos escuchen y conozcan de primera mano nuestras reivindicaciones. No tenemos nada que esconder, pero sí mucho que denunciar públicamente».

Esta concentración será de 17 a 19.30 ante las tiendas para las que trabaja Lonia Textil, Carolina Herrera y Purifacación García. Habrá concentraciones cada día a esas horas desde el 21 al 30 de enero inclusives, y los días 2, 3, 4 y 6 de febrero si no hay acuerdo.

La responsable comarcal d e la CIG, Julia González afirma que · «vamos a seguir al lado de los trabajadores, como siempre cuando se detectan injusticias laborales. En este caso el compromiso es claro y firme: no abandonaremos esta lucha hasta alcanzar mejoras reales y sustanciales».