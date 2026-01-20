La provincia muestra su condolencia con las víctimas del accidente de tren de Adamuz
Instituciones y concellos de la provincia se sumaron a los minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tráfico ocurrido en Adamuz— Córdoba—, que motivó la declaración de luto oficial por parte del Gobierno de España.
En la capital, los trabajadores de la Diputación, encabezados por su presidente, Luis Menor, y el Concello de Ourense, con representantes de todos los grupos políticos, presididos por el alcalde, Gonzalo Jácome, se concentraron ante el Pazo Provincial y la Plaza Mayor, respectivamente, para trasladar su pesar a los familiares de las víctimas y a los heridos, al tiempo que agradecieron la labor de los servicios de emergencia y la solidaridad de los vecinos. Mismo escenario que se repitió en la Subdelegación del Gobierno.
Otros concellos de menor peso demográfico también quisieron rendir memoria siguiendo la convocatoria de la FEGAMP.
