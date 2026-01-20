A juicio por un delito de acoso: puso el número de móvil de su expareja en una web de contactos sexuales

La Fiscalía solicita una condena de seis meses de prisión y acusa de un presunto delito de acoso a un hombre en Ourense que, después de la ruptura sentimental con su expareja, presuntamente facilitó el número de teléfono de la mujer en una página web de contactos sexuales.

El ministerio público cree que el encausado obró «con ánimo de alterar y hostigar el desarrollo de la vida cotidiana» de la perjudicada. La mujer recibió mensajes a través de la aplicación WhatsApp en los que varias personas contactaron para proponer encuentros sexuales.

La Fiscalía pide que el sospechoso sea condenado, además, a dos años de alejamiento y de prohibición de comunicación con la perjudicada. El juicio estaba previsto para este martes, en el juzgado Penal Número 1 de Ourense, pero fue aplazado y se celebrará en una nueva fecha.