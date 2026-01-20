Jácome defiende que su vídeo con una edil en bañador en la termas, promocionó más la ciudad que ir a Fitur

La ciudad de Ourense, y en particular todo su potencial histórico, termal, gastronómico o patrimonial, no estarán representados en el escaparate de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra desde el 21 al 25 de enero en Madrid.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que lleva ya unos años desprestigiando esta cita considearda el escaparate mundial de los valores turísticos de cada región o ciudad, ratificó ayer que esta feria es «una trampa» y un «dispendio de recursos humanos y económicos”.

Y defiende, como mejor cartel para promover Ourense, el vídeo en las termas con su concejala de Festejos Noa Rouco, que pese a las críticas por supuesto sexismo, tuvo «millones de visitas» o el chapuzón del Omar Montes en las pozas. Mientras el resto de los concellos gallegos, sobre todos las grandes ciudades españolas, tienen ya ultimadas desde hace semanas sus lemas y estands para mostrarse en este escaparate internacional del turismo, Jácome asegura que la feria «e irrelevante, ya que no tiene ninguna incidencia, a favor o en contra, para el turismo”, aseguró.

Defiende su modelo

El alcalde que había estado en alguna pasada edición de Fitur, en la que hubo stand propio de la ciudad de Ourense y de su concello, y incluso dio alguna ponencial al público asistente sobre el potenciar d de la capital de provincia, se jacta ahora de que en los últimos años el turismo en Ourense está alcanzando máximos históricos sin necesidad de asistir a la feria. “Será el quinto año consecutivo que no acudimos y en este tiempo, las visitas se dispararon tanto en número de viajeros como en pernoctas, especialmente con la incorporación de más de 600 pisos turísticos”, explica el regidor para argumentar la ausencia de esta cita internacional.

Para el regidor, Fitur es un evento “endogámico”, señala en su línea de descalificaciones a esta feria. “Lo que se le propone a las ciudades es ir al pabellón de Galicia para hacer una presentación de media hora a la que solo asisten vecinos de Ourense o conocidos; no va el gran público, así que no tiene sentido hacerla”. Añade además para devaluar la importancia y eco de Fitur que “nos llama la atención cómo la Xunta de Galicia nos discrimina”, y recordó que “el último año que fuimos a Fitur, cuando llegó el AVE a Ourense, el lema del stand autonómico era «Ven a Santiago

Ourense "cada año va a más" indica Jácome

El gobierno municipal apuesta por otras maneras de promocionar la ciudad y desarrollar su potencial turístico. «Entendemos que a los ciudadanos se les llega de otra forma» .

Considera por ejemplo que «los os vídeos que hicimos de las termas con Noa Rouco», la edil con la que posó en bañador « u Omar Montes, llegaron a millones de personas. Dieron a conocer el nombre de Ourense a lo mejor mil veces más que Fitur”, subrayó. Finalmente, destacó el peso de eventos como el Entroido , “que cada año va a más” y la importancia del «boca a boca» para que la ciudad siga ganando posiciones como destino turístico», argumenta el alcalde.