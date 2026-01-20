A Festa dos Fachós non pasa por auga, pero si por cambios
A tradicional celebración con máis de 250 anos de antigüedade tivo que ser máis comedida debido ao loito nacional polo accidente ferroviario de Adamuz, que obrigou a suprimir a parte musical. A antropolóxica vibrou como de costume, e 50 persoas paseron o gran fachón de máis de 40 metros pola vila.
Na noite na que manda a tradición, Castro Caldelas viviu onte unha das edicións da súa celebración secular máis atípica que se lembran. O Día dos Fachos, unha das festas máis antigas de Galicia, non puido escapar este ano da actualidade que engloba tanto a provincia como ao país, e tivo que cambiar en consecuencia parte das celebracións que durante décadas reúnen a milleiros de visitantes no concello da Ribeira Sacra.
O loito decretado a nivel nacional polo grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) obrigou a suspender todos os elementos festivos da noite do 19 de xaneiro. O Gran Fachón saíu en procesión sen música que o acompañaran, e trala fogueira final non houbo charangas que acompañaran a festa a todo motor como era habitual noutros anos. Tampouco puideron resoar os fogos de artificio: unicamente se puido vivir a parte antropolóxica. “Estamos nun momento complicado, solidarizámonos con toda a dor das vítimas do tren”, comentaba Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas.
Reivindicación da tractorada
A traxedia andaluza non foi o único suceso que marcaron uns Fachós diferentes. As protestas dos gandeiros, que dende hai más de dúas semanas maniféstanse ao longo de toda a provincia de Ourense en contra do tratado de libre comercio entre UE e Mercosur, tamén se fixo presente coa colaboración do propio consistorio. Unha fileira de deceas de tractores pasearon polo centro da vila xusto antes de que o Gran Fachón pasara en procesión, facendo soar as súas bucinas entre os aplausos do público presente e tendo a ocasión de poder falar ante todo o pobo polas súas reivindicacións. “Se estamos aquí no é por gusto, levamos 25 días protestando e traballando á vez sen ningún tipo de descanso”, afirmaba o gandeiro voceiro co respaldo da alcaldesa, que reclamaba “unha PAC xusta e solución para as enfermidades que ameazan as nosas cabanas”.
Iso si, na noite chea de cambios, unha das tradicións máis ansiadas dos últimos anos repetiuse neste 2026: a pesar das nubes que ameazaron a contorna durante toda a tarde, a chuvia non fixo presenza e deixou que os Fachós alumearan con todo o seu esplendor. “Como digo eu, o lume e fume escorrentan o mal tempo”, contaba Vega, e a xulgar polo que viu a Terra de Caldelas, non lle faltou razón.
O lume secular volve reunir a milleiros de veciños e visitantes
Como cada 19 de xaneiro dende hai más de 250 anos, arredor de 50 veciños e veciñas sacaron a pasear o Gran Fachón, desta quenda duns 40 metros de lonxitude, acompañados doutros 400 en versión individual. Baixo o estrondoso repenique das campás do Santuario de Nosa Señora dos Remedios, prenderon en lume a súa cabeza e subiron con el ata o castelo medieval que vixía a cidade, para finalmente regresar ao templo e deixar que a gran fogueira devorase os quilos de centeo que compoñían o fachón para honrar a San Sebastián.
Tampouco faltou a parte gastronómica, pois tralas cinzas chegou a hora de encher o bandullo cos chourizos asados e o viño da terra que o concello organizador da festa, xunto cos voluntarios que traballaron arreo, ofreceron a prezos populares.
Aínda que a coincidencia da festa cun luns laborable, sumada á solemnidade que tiveron que manter os Fachós, fixeron que o público se reducira lixeiramente respecto ao ano pasado, a que é Festa de Interese Turístico d e Galicia volveu reunir a milleiros de visitantes, tanto dos concellos limítrofes como chegados doutros puntos: «Xa me atopei con xente que vén, de Madrid, Barcelona, Valencia, Girona ou mesmo Panamá e Venezuela expresamente para a festa», comentaba a alcaldesa.
