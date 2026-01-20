Explotar una barra de bar en el Entroido de la ciudad tendrá un precio de salida de 15.000 euros

La Xunta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobó ayer las que regularán el procedimiento para otorgar la autorización demanial, en régimen de concurrencia, para instalar y explotar dos barras de bar durante la celebración del Entroido de Ourense 2026.

Las bases y la convocatoria se publicarán próximamente en el tablero de anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, pero el Concello ya adelanta en su web que la ubicación prevista para estas barras de bar, será en Plaza Bispo Cesáreo y Plaza Mayor, y el precio de salida ese de 15.000 euros.

El otorgamiento se da en régimen de concurrencia, de la autorización para el uso privativo del dominio público municipal del Concello de Ourense sito en la plaza del Obispo Cesáreo y en la plaza Mayor, cuya situación y disposición exacta se decididrá, para la instalación y explotación de una barra de bar para la celebración del Entroido 2026, coincidiendo con el desarrollo de la programación municipal de actos correspondiente a la citada celebración que tendrán lugar en la calle del Progreso, a la altura de la Alameda y en la Plaza Mayor entre los días 12 y 17 de febrero del año 2026, según la programación.

Los que resulten elegidos tendrán que correr con todos los gastos de montaje, equipación, personal e instalación eléctrica, que se realizará por cuenta del adjudicatario y por personal autorizado y especializado y podrán estar desde el 11 de febrero, un día antes de este programa festivo, hata al 18 de febrer indican las bases.