Encuentro con la magia en O Carballiño

El Ayuntamiento de O Carballiño colabora en el Festival Mágico San Juan Bosco, una cita muy especial que reunirá en la villa a asociaciones de magos de Ourense, Lugo y Portugal de 30 de enero a 1 de febrero .

«Este continuamos con el modelo exitoso de las últimas ediciones, que ofrece confraternización y también formación y talleres para los más niños”, detalló esta mañana Diego Fernández, concejal de Cultura, durante la presentación del evento. El edil ensalzó el trabajo realizado por la organización del festival, que ya supera los diez años de historia. “Hacemos un llamamiento a la población para que se acerque y disfrute de las interesantes propuestas que nos tienen preparadas”, añadió.

Los impulsores del festival, Martín Domínguez (Lee Grand Martin) y Santiago Cristóbal (Mago Ninou), pusieron en valor el encuentro, que celebra al patrón de los magos, San Juan Bosco, al mismo tiempo que divulga y acerca la magia a la población. En ese sentido, pusieron en valor los beneficios de la magia para personas de todas las edades y, en especial, para los más pequeños. “Fomenta la creatividad, cultiva el pensamiento crítico y matemático. Es una afición muy buena en un momento de saturación y sobreinformación como el actual”, resaltó Domínguez. “La magia solo funciona cuando hay por lo menos dos personas, por lo que fomenta la socialización de los niños”, apuntó Cristóbal.