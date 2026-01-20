Un hombre condenado por violar a dos hijastras admite malos tratos a su expareja, la madre de las menores

Se valió de su «ascendente casi familiar» y de su «rol de cuidador» de dos niñas, las hijas de su pareja, para agredirlas sexualmente en reiteradas ocasiones, casi a diario. El pasado noviembre, el TSXG ratificó una condena de 28 años de cárcel, impuesta en julio de 2025 por la Audiencia Provincial de Ourense a este violador, que atacó a las víctimas, sus hijastras, cuando tenían entre 10 y 13 años. El hombre, de nacionalidad portuguesa y 48 años en la actualidad, agredió a una de ellas durante casi un año «en incontables ocasiones y prácticamente a diario, aprovechándose de la absoluta confianza» que la madre de las niñas, con la que tenía una relación de más de una década, depositó en él para dejarlas a su cargo mientras iba a trabajar. A la otra niña la agredió durante tres meses. A ese terrible caso, en el que aún cabía la opción de recurso al Supremo tras la decisión del TSXG, se suma una nueva condena, dictada con la conformidad de este encausado, una resolución que ya es firme. Este martes, en el Penal 2 de Ourense, admitió ser autor de los malos tratos habituales sufridos por su expareja, madre de las menores.

Nueve meses de prisión, tres años de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, tres años sin poder tener armas, así como 20.000 euros de indemnización. Son los términos de la condena de conformidad tras el acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Las palizas sufridas por la mujer comenzaron hace más de una década. La primera, después de que la perjudicada se enterase de que el acusado, su pareja, estaba casado. Ella acudió a una localidad portuguesa y el agresor propinó a la víctima una paliza. En aquel momento, la mujer no quiso denunciar ni acudió a ningún centro sanitario, porque tenía miedo.

Por desgracia, hubo más episodios violentos durante la relación, hechos que configuran el carácter habitual del maltrato que este agresor reconoce. En una de las ocasiones en las que ambos residían ya en un municipio de Ourense, él propinó una paliza a la perjudicada, que tampoco denunció esa vez. En otro momento, llegó a ponerle un cuchillo en el abdomen.

Otro episodio violento sufrido por la mujer ocurrió en la Navidad de 2022, en Vigo. Fueron a recoger un mueble que un hermano de la perjudicada iba a dar a la pareja, discutieron en la calle y él comenzó a vejarla y a gritar, delante de una multitud de personas. Entre otros insultos machistas, el acusado tildó a su pareja de «noxenta».

«De manera continuada y reitera ha vejado, insultado, amenazado, incluso golpeado a su pareja, siendo habitual los insultos en casa, y en presencia de los menores», señala la sentencia de conformidad, que el agresor acepta. «Tu familia no te quiere, por eso te dejaron venir a España cuando eras tan pequeña» fue otra de las descalificaciones que le dirigió. Rompió muebles delante de ella, para atemorizarla, y llegó a prohibirle que se sacase el carné de conducir. Según detalla la Fiscalía, el agresor llegó a arrancar un trozo de oreja al perro de la familia, como castigo.

El escrito de calificación del ministerio público, cuyo relato de hechos da base a la sentencia de conformidad, asegura que toda esta situación de violencia sufrida por la perjudicada se desarrolló durante más de 11 años. Incidió de manera muy negativa en la salud de la mujer. Según detalla la Fiscalía en su informe, la afectada presenta «muestras de malos tratos físicos y psicológicos con un deterioro de la autoestima y sentido de la autonomía personal», así como un «elevado sentimiento de culpa, ansiedad e impotencia en la situación sufrida e incapacidad de reacción, sentimiento de desamparo y pérdida de confianza en sí misma», además de rasgos de «indefensión y desarrollo de tolerancia, con mecanismos de negación, minimización y racionalización». Como consecuencia de estos hechos, la mujer ha recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico.

En abril de 2023, una de las menores víctimas de las violaciones desveló los hechos a su madre. La mujer acudió a la Guardia Civil a denunciar las agresiones y él intentó evitar la acción de la justicia huyendo a Portugal. Pero fue detenido y está en prisión desde agosto de 2023, con una condena ratificada por el TSXG de 28 años por las agresiones sexuales a sus dos hijastras, y ahora esta de 9 meses por el maltrato habitual a su ex.