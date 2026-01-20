El Concello abona 74.000 euros a colectivos sociales y sanitarios con casi tres años de retraso

Casi una treintena de asociaciones sociosanitarias y de ayuda social de la ciudad, cuyo trabajo redunda directamente en la ayuda a colectivos de enfermos y de personas en situación vulnerable, podrán cobrar al fin las subvenciones que el Concello tendría que haberles abonado hace casi tres años, en 2023, pero que, como reconoce el propio gobierno local en su decreto, no pudo abonar hasta ahora porque «había agotado el crédito».

Pese a las críticas, por la carencia de un presupuesto municipal aprobado desde hacía cinco años, le afearon que pago de estas ayudas fundamentales, según denunciaron de forma reiterad PP, PSOE y BNG, para facilitar el trabajo social a enfermos que depende en parte de la ayuda que compromete el Concello, no se dio porque parte del dinero se fue a otros fines.

Un decreto firmado ya en el límite, el 31 de diciembre de 2025, ha permitido poner en marcha el mecanismo para poder pagar el dinero adeudado a esta larga lista de colectivos, que hicieron sus programas si este fondo, o tuvieron que renunciar a hacerlos porque como indica el texto «se agotó el crédito».

Ayer, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo, se daba un paso más para poder garantizar «oxígeno» · económico a los colectivos beneficiados.

Así pues, se a aprueba y dispone el gasto para la concesión de la subvención en la convocatoria del año 2023 a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales ese cargo de 74.471 euros, «con base en la modificación presupuestaria 2P/2025, que incrementa los créditos del actual presupuesto, para la concesión de la subvención a las entidades que han cumplido los requisitos exigidos .

Así entre las beneficiarias están Asociación Xarela Formación Animación; Ágora, construyendo tu futuro; Asociación de personas con discapacidad de Ourense (ADO), también para talleres de autogestión. Percibirá su ayuda también la Fundación Neuroburgas, que trabaja con personas con daño neurológico, ayuda que iba a estar destinada a labores de logopedia con se tipo de pacientes. También conseguirán casi tres años después sus ayudas, la Asociación de Fibromialgia síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple de Ourense , AFFOU, para labores de atención psicosocial y rehabilitadora a esos pacientes y a sus familiares. La tribu de Malala, o l a Fundación Amigos de Galicia también tiene al fin la subvención comprometida, así como Asociación Diabética Auria, que pensaba destinarla a programa de intervención comunitaria en salud y diabetes; la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales Ourense; Alcer; Discafis- -Cogami o Amencer son otros de los beneficiarios.