A juicio en Ourense unos padres acusados de «golpes y zarandeos» reiterados a su bebé en sus tres primeros meses de vida

En el domicilio familiar, situado en un municipio de la provincia de Ourense, «sometieron a la menor a golpes y zarandeos violentos de forma reiterada, bien con el ánimo de atentar contra su integridad física, o bien representándose que tales acciones iban a causar lesiones al bebé, pese a lo cual continuaron realizándolas». Así reprocha la Fiscalía de Ourense la presunta conducta de un hombre y una mujer, de 43 y 47 años en la actualidad, que están acusados de supuestos malos tratos a su hija cuando era una bebé, durante sus primeros tres meses de vida, violencia que llevó a la pequeña a la UCI, después de que los padres acudieran con ella de urgencia. Ambos, responsables del cuidado conjunto de la menor, han defendido su inocencia en este proceso.

Esta pasada semana, el Penal 1 de Ourense acogió una audiencia previa en la que los abogados de los acusados no reconocieron los hechos —niegan la autoría— y no alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía. Su postura, al menos hasta este momento procesal, es que las graves lesiones de la bebé pudieron ser causa de hechos accidentales. Han llegado a apuntar incluso a posibles aplastamientos involuntarios mientras dormían con la pequeña, durante el colecho.

No hubo acuerdo en la audiencia previa; habrá juicio en junio. / I. O.

En sus primeros tres meses de vida, a finales de 2022, la pequeña sufrió múltiples fracturas. Tras esta vista en la que se descartó un acuerdo de conformidad, el juicio tendrá lugar en el mes de junio. La Fiscalía de Ourense solicita para cada uno de los encausados —a los que atribuye un rol de coautores— 23 años de cárcel en total: 3 años por un presunto delito de maltrato habitual, más 5 años de prisión por cada uno de los cuatro presuntos delitos de lesiones observados.

El estudio forense apunta a lesiones con distintos estadios de curación y, por tanto, provocadas en distintos momentos. Según ese dictamen, que la Fiscalía extracta en su escrito de calificación, entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2022, cuando tenía solo entre uno y dos meses de vida, la pequeña sufrió fracturas en el tórax y en las piernas. En concreto, se identificaron lesiones en dos costillas, en un fémur, en las dos tibias y en los peronés. Entre mediados y finales de noviembre de 2022, con solo dos meses, padeció fracturas en un fémur y una tibia, así como una contusión medular.

Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, cuando aún no había cumplido los tres meses de vida, la pequeña sufrió hematomas en la cabeza y en el canal raquídeo de la zona dorsolumbar.

Según añade el escrito de calificación de la Fiscalía, entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, la bebé sufrió numerosos hematomas más en la cabeza y la región dorsal y una fractura en el cráneo, entre otras lesiones detectadas.

Este extenso cuadro de signos de violencia sufridos por la bebé requirió que se le prestasen varias asistencias facultativas y tratamiento médico quirúrgico. La pequeña estuvo 12 días hospitalizada, todos en la UCI. Según el informe forense, la curación de las lesiones requirió un año. Por suerte no le quedan secuelas, según el escrito de calificación de la fiscal, presentado en abril de 2025.

Acogida por una familiar

Un auto dictado en diciembre de 2022 por el juzgado de instrucción prohibió a los dos acusados comunicarse con su hija y acercarse a menos de 200 metros, mientras la causa judicial continúe en tramitación. La menor, que tiene poco más de 3 años hoy en día, está acogida por una familiar, hasta que la justicia determine, tras la vista de junio, el grado de responsabilidad de ambos padres, en el caso de que resulten condenados.

La fiscal recrimina que los padres encausados cometieron presuntamente actos violentos contra la bebé, «aprovechando la escasa edad de la menor y su incapacidad, por ese motivo, de ofrecer resistencia o defensa alguna».

Además de la solicitud de altas penas de prisión a las que se enfrentan los encausados, el ministerio público también demanda que se imponga a ambos una medida de alejamiento y de prohibición de comunicación con su hija víctima durante cuarenta años, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años.

El ministerio público solicita que se condene a estos padres a indemnizar a su hija con un total de 13.328,55 euros, por el tiempo que tardaron en sanar las lesiones, así como 12.000 euros más para compensar el daño moral infligido.