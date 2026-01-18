Las obras en el viaducto de conexión de la AG-53 y A-52 obligan a cortar la calzada

Las obras de mantenimiento del viaducto que conecta la autovía autonómica libre de peaje Dozón-Ourense (AG-53) con la A-52, una infraestructura fundamental para el enlace de las comunicaciones en la entrada y salida de Ourense, y que salva el río Miño en la zona, provocarán el corte de la calzada a partir de este próximo lunes, día 19 de enero, en el marco de los trabajos de renovación y mejora de los apoyos del tablero sobre las pilas del viaducto, unas tareas que requieren el izado del tablero.

En esta fase de la intervención se procederá al izado del tablero del viaducto y a la ejecución de los trabajos de renovación y mejora de apoyos del tablero sobre los capiteles de las pilas. Durante esta actuación, cuya duración se estima entre 2 y 4 días laborables, será necesario realizar el corte total de la calzada y la habilitación del correspondiente desvío, un ajuste en marcha desde el lunes 19.

Este procedimiento deberá repetirse para cada uno de los cinco apoyos del viaducto, por lo que se estima que las obras finalizarán a lo largo de esta próxima primavera. Según la planificación de los trabajos, durante todo el período de ejecución de esta reforma de mantenimiento se mantendrá cortado el carril de la AG-53 entre el kilómetro 86,5 y la conexión de la AG-53 con la A-52 y la OU-402. Se estima que cada dos semanas se producirá un corte de calzada de 3 a 4 días de duración cada uno de ellos, para lo cual se habilitarán los correspondientes desvíos.

Debido a que resulta inviable transferir el tráfico por la calzada contraria, el corte afectará al tramo de la AG-53 entre el enlace con la AG-54 (kilómetro 78,5) y la conexión con la A-52 y la OU-402 (kilómetro 87,2). Será necesario desviar la circulación de la AG-53 en sentido Ourense por la AG-54, la N-541 (a través de la salida 1 del enlace de Maside de la AG-54), así como la N-120, desde la que será posible incorporarse a la autovía A-52, para circular en dirección Ourense o en el sentido Vigo.

Durante el transcurso de las obras, tanto en la autovía AG-53 como en la pequeña AG-54 (la que conduce a O Carballiño) y en el enlace de Maside se instalará la señalización para orientar a los usuarios e indicar el itinerario alternativo habilitado en cada momento.

Estas obras son contratadas por la Xunta de Galicia y se enmarcan, según la administración autonómica, «no programa pioneiro de inspección das vías e das obras de paso, para preservar a seguridade dos usuarios das infraestruturas viarias e alongar a vida útil con accións de conservación preventiva», dice la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.