El número de mascotas crece más que la población en Ourense: ya hay 106.651 animales de compañía censados

Los ourensanos no solo suman vecinos, también suman compañeros peludos. Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Rexistro Galego de Animais de Compañía refleja un incremento de 8.863 animales, un crecimiento del 9%, frente al aumento de apenas 2.030 habitantes que arrojan los últimos datos de población publicados por el Instituto Galego de Estadística— con referencia a julio del 2025— comparando el mismo censo del año 2024. La tendencia se aprecia tanto en la capital como en los concellos rurales, en el cómputo total de Ourense la población de mascotas crece más rápido que la humana, hay 106.651 animales para 305.972 personas.

La capital lidera la subida en número de mascotas, con 21.651 animales censados en enero de 2025 que suben a 24.294 en 2026, un incremento de 2.643 (+12,2%) en solo un año. Por su parte, la población humana de la capital crece de 104.518 a 106.300 habitantes, sumando apenas 1.782 nuevos vecinos (+1,7%) o lo que es lo mismo, en la ciudad de As Burgas ya hay 1 animal censado por cada 4 vecinos empadronados.

Así, en enero de 2025 en el total de los 92 concellos las mascotas no superaban las cinco cifras: 97.788, pero un año más tarde rebasan la barrera de los 100.000 hasta llegar a los 106.651, una cifra que, si bien encabeza la ciudad, se conforma también con el censo de los otros 91 concellos ourensanos. En ninguno bajó la densidad y solo en uno no alcanza el centenar de peludos: Beade.

El pequeño concello de la comarca de O Ribeiro cuenta con 349 vecinos, 24 menos de los que tenía en julio del 2024, según los datos del IGE. Sin embargo, incrementa los animales que habitan la localidad. De 84 en 2025 hasta los 90 en pleno 2026.

En la centena solo se establecen otros tres municipios, Arnoia, A Teixeira y Pontedeva. Este concello ha sido el último en atravesar el umbral de los 100, de los 97 animales con los que contaba en 2025 a 108 en la actualidad, junto con A Teixeira que a los 99 del pasado año ha incorporado 14 más, ya son 113.

En el centenar lidera Arnoia, allí hay 181 vecinos peludos, un incremento de 12 sobre el censo de 2025. Los tres tienen el incremento de animales en común, pero en el censo poblacional viven narrativas distintas. Arnoia perdió 16 habitantes— son 943—, Pontedeva mantuvo sus 466 vecinos y en A Teixeira celebran que no solo aumentaron las mascotas, también los humanos, en 2024 eran 325, pero en los últimos datos de población del Instituto Galego de Estadística son 342.

El «top 5» por abajo lo completan Parada de Sil, que cuenta con 521 vecinos—1 menos que en julio de 2024— y 209 animales— 20 más que en 2025—. Empatan en segunda posición Gomesende y Larouco con la misma cantidad de mascotas: 218. Aunque el incremento fue mayor en Gomesende, donde subieron desde los 191, mientras en Larouco ya eran 206 el año pasado. En cuanto a población, Larouco también aumentó censo, 515 vecinos frente a los 484 del 2024; en Gomesende la balanza se inclina a favor, pero en menor medida, eran 632 en el verano de 2024 y fueron 636 en el de 2025. El tercer puesto es para Quintela de Leirado, 233 mascotas (216 en 2025) para un total de 591 vecinos (598 en 2024).

El fenómeno es especialmente llamativo en los concellos pequeños, pero es igual de notable en las villas y en las cabezas de comarca.

Por densidad poblacional, tras la capital es O Carballiño el concello con mayor número de habitantes, según los últimos datos del IGE 14.508— tomando como referencia julio del 2025— frente a ellos, en las mismas fechas había 4.098 animales, ahora son 4.559.

En habitantes continúa el ranking Verín, donde sus 13.916 habitantes presumían de 3.842 mascotas en 2025, una cifra que este enero ya alcanza los 4.182. Tras la villa del Támega, en número de vecinos continúa la lista O Barco de Valdeorras, donde hay 13.363 vecinos, sin embargo en el registro de mascotas la comarca de Valdeorras queda en un cuarto plano, porque el tercero lo ocupa una cabecera de comarca de inferior población: Xinzo de Limia. 9.664 humanos para 3.493 mascotas, 283 más que en 2025 y 222 más que en O Barco, donde hay 3.271.

La subida global del 9% en animales contrasta con el crecimiento poblacional de apenas 0,6%, según los últimos datos del IGE, que, con referencia a julio de 2025, elevan la población provincial a 305.972 habitantes, por encima de los 303.942 del verano anterior . Un crecimiento de tres años consecutivos pero a un ritmo inferior al que alcanza el interés por las mascotas, tendencia que se extiende de la ciudad al rural.