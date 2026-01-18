El campo gallego considera «un fraude» el acuerdo con Mercosur y apela al ‘no’ de los eurodiputados: «A loita non está perdida»

Paja extraída con horcas de los rulos y palés de madera alimentan la hoguera que da calor a los manifestantes, un alivio durante la noche, cuando el frío se intensifica en la orilla del Miño en Ourense. Es una fogata que sirve de metáfora de la fuerza reivindicativa del sector, que no se apaga y no quiere claudicar. Tras horas de temperaturas gélidas durante la noche del sábado —algunos buscaron cobijo para dormir entre la paja, junto al fuego—, con relevos para conservar las energías y poder acudir a las explotaciones a atender a los animales, la protesta de los ganaderos y agricultores en Ourense, que cortan con más de 80 tractores el tramo urbano de la N-120, uno de los principales puntos de entrada y salida de la ciudad, continuó este domingo después de 20 jornadas de protesta.

La Policía, con refuerzos de los antidisturbios de la UIP en esta jornada, se reunió a mediodía con varios manifestantes para averiguar qué pensaban hacer. Uno de los participantes respondió al instante: «Seguir ata que nos boten; que imos facer?» El propósito es mantener las movilizaciones contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (América Latina), que generará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 720 millones de consumidores y un PIB mundial conjunto del 25%, pero que en Galicia buena parte del sector ve lesivo para sus intereses.

La Policía habló con varios manifestantes este domingo a mediodía. / I. OSORIO

Tras la firma este sábado en Paraguay del acuerdo aún es necesario el consentimiento por parte del Paralmento Europeo. A ese paso pendiente apelan los manifestantes. «A loita non está perdida», resume Miguel Gómez, ganadero de Maceda e integrante de la Asociación del Sector Primario de Galicia. «Esperamos que algún eurodiputado teña cabeza e vote que non». Mientras, la protesta en la calle continuará. «Os ánimos están fortes despois de vinte días, con algún momento de cansancio, pero como vemos que nos están enganando aí xorde o enfado, e con iso entran as forzas para seguir loitando polo noso e polo do consumidor», expresa este ganadero.

Ochenta tractores bloquean el tramo urbano de la N-120 en la ciudad de Ourense, desde primera hora del sábado. / IÑAKI OSORIO

En la protesta al pie de la N-120 había productores del sector primario de distintas generaciones, hombres y mujeres, y muchos veinteañeros. «Hai moita xente nova que ten un problema porque se incorporaron ao sector e se eles van pola barranquilla, temén irán os pais, que os avalaron», ilustra Miguel. Hay familas enteras preocupadas por la viabilidad del trabajo.

Instalados en un lugar central de Ourense, visibles desde sus puentes y desde la terraza panorámica del centro comercial, desde el sábado es constante la presencia de ciudadanos que se detienen a observar, y también a expresar su apoyo, incluso a aportar alimentos para hacer más cómoda la acampada. «Se un triunfo levamos seguro é o apoio da sociedade de Ourense», valora Miguel.

Conservaciones y juegos de cartas para pasar las horas en el punto de movilización en la N-120 en Ourense. / IÑAKI OSORIO

Este domingo, la asociación Elas Eles, un colectivo que representa a más de 200 ganaderos en Galicia, acudió a Ourense para concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno. Recibieron el apoyo de varios cargos del BNG, como el parlamentario autonómico Secundino Fernández, el concejal en Ourense, e histórico sindicalista agrario, Xosé Manuel Puga, y el diputado provincial Bernardo Varela. Algunos de los asociados acudieron a mostrar su apoyo a los ganaderos y a los agricultores movilizados en la N-120. «Sumar é o noso obxectivo», resaltaba el presidente de la asociación Elas Eles, Adrián Riádigos. «Queremos concienciar á cidadanía de que o problema non é só do gandeiro, senón tamén do consumidor». El acuerdo comercial permitirá, temen en el sector gallego, que entren en el mercado productos con peor calidad y seguridad alimentaria.

La asociación de ganaderos gallegos Elas Eles se movilizó este domingo en Ourense, apoyados por el BNG. / I. OSORIO

«O alimento que nós producimos aquí, a tenreira galega, o leite de Galicia, está catalogado polo mundo adiante como gourmet. Agora van introducir pola porta de atrás produtos con fitosanitarios que levan moitos anos abolidos en España, causantes de cancro, e con hormonas causantes de parkinson, enfermedades cardiovasculares e moitas enfermedades derivadas», denuncia Riádigos. «Temos unha política agraria común que ampara a máxima calidade e Mercosur non; é un fraude», sostiene.

«Mercosur incumple todas as normativas da Lei de Calidade Alimentaria, é algo que nos preocupa moito», añade este ganadero. Desde la asociación comparten que es necesario continuar movilizándose. Este lunes trasladarán sus inquietudes al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, «para que nos aclare por que o produto de Mercosur vai levar o apoio do PSOE cando incumple a Lei de Calidade Alimentaria», critica Riádigos.