Alejandro Lestar Diste, nuevo líder de las Juventudes Socialistas en Ourense

Alejandro Lestar Diste fue elegido nuevo coordinador provincial de Xuventudes Socialistas de Ourense tras un proceso interno que, según la organización, se cerró con un respaldo superior al 75% de la militancia. La entidad enmarca el resultado como el inicio de una etapa de renovación y de recuperación de la cohesión interna.

El nuevo responsable asumió el cargo «con orgullo, responsabilidade e sentido colectivo» y señaló que su objetivo es construir una organización «máis cohesionada» y centrada en «o que realmente importa». En ese sentido, vinculó esta nueva etapa a la necesidad de alejarse de dinámicas internas que, indicó, han apartado a las Juventudes Socialistas en la provincia de sus valores y de su papel político. Lestar defendió una forma de hacer política «sen personalismos, sen atallos e sen dobres discursos», con el foco en «os problemas reais da xente nova». También destacó que es el primer coordinador provincial en más de una década que no procede de la capital ourensana, sino de Barbadás, un municipio del que dijo haber aprendido una política basada en la proximidad, el trabajo diario y la coherencia.

En su intervención, aludió además al «exemplo das compañeiras» que, según señaló, dieron «pasos valentes» en la defensa de la igualdad, el respeto y la dignidad en la vida pública, subrayando que «non todo vale» y que las organizaciones progresistas deben actuar «con claridade, responsabilidade e sen ambigüidades» cuando están en juego principios básicos. En las próximas semanas, avanzó, Xuventudes Socialistas de Ourense intensificará su actividad política propia con iniciativas centradas en asuntos que considera prioritarios para la juventud, como el acceso a la vivienda. También indicó que se pondrá en valor el trabajo municipal de los concellos gobernados por el PSdeG.