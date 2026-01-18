Más de 1.200 personas para probar el Botelo

La XXIV Festa do Botelo do Barco reunió este año a cerca de 1.300 comensales en el Pavillón Polideportivo de Calabagueiros, donde se celebró el almuerzo oficial de este evento gastronómico, declarado Festa de Interese Turístico Galego. A esa cifra se sumaron, según la organización, unas 800 personas más que este mediodía ocuparon las plazas disponibles en los restaurantes de la localidad que durante el fin de semana ofrecen botelo en su menú.

Entrega del reconocimiento a Rosa Alonso.

La programación arrancó a las 12.00 horas en el Teatro Lauro Olmo con el acto del pregón, presentado por Davide González e Iria Pinheiro, actores y músicos galegos. La sesión contó con una puesta en escena marcada por el humor y la complicidad con el público, que volvió a llenar el auditorio. En esta edición se rindió homenaje a la cocinera Rosa Alonso Fernández, al frente desde hace 38 años del Bar O Buraco, en la Praza Maior, conocido por sus tapas. Durante el reconocimiento, asistió a la proyección de un vídeo conmemorativo y recibió varios obsequios del Concello do Barco. En su intervención, agradeció la mención de honra do botelo y afirmó: «Non teño clientes, teño amigos». También anunció su retirada «porque teño idade y quero gozar un pouco da vida».

El producto, estrella de la tarde.

El pregón lo pronunció el sumiller Luis Paadín, que centró su discurso en los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras. «A mellor godello é a de Valdeorras», señaló, antes de añadir que «o godello é imbatible». Paadín comparó godello y botelo como «dous produtos milenarios» y animó a disfrutar de ambos.

El xantar popular comenzó a las 14.30 horas con el menú habitual de botelo, chorizos, patatas y repollo. En total, se sirvieron 1.100 kilos de carne acompañados de casi 500 de verdura. Para completar el menú, 900 botellas de Mencía y Godello y 165 bicas de postre. La jornada incluyó cantos de taberna entre las 19.00 y las 22.30 horas en diez locales.