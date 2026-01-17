Tractores en el colegio para sembrar el futuro en las aulas: «Cuidamos y trabajamos el campo para que todos comamos de él»

Las decenas de tractores que permanecen estacionados en varias calles del centro de Ourense desde los últimos días de diciembre, cuando arrancaron las protestas del sector primario en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, podrán lucir los dibujos que los niños y niñas de Infantil del colegio Salesianos han hecho para ellos. La reivindicación del sector primario también llega a las aulas, donde germina el futuro, donde empieza a moldearse el pensamiento crítico. Tres agricultores de A Limia —Óscar, Javier e Iker— y un ganadero de Maceda, Miguel, acudieron este viernes al centro, para hablar y compartir su experiencia con alumnos de 3 a 6 años. Llegaron con dos tractores —una atracción para los pequeños— y explicaron, de forma simple y cercana, cuál es su labor y el porqué de su movilización. «Cuidamos el campo para que no se pierda, trabajamos para que todos podamos comer de él». Más de un centenar de niños atendió sus explicaciones.

«Eu son gandeiro, coido vacas, becerriños, burriños...Os meus compañeiros sementan cereais e patacas», introdujo Miguel Gómez, ganadero en Maceda. Javier Losada, agricultor en Xinzo, dijo de manera simple a los niños cuál es la razón de su protesta y de que lleven días encontrándose tractores en la calle en el camino al colegio. «Unas personas por encima de nosotros nos ponen las cosas difíciles para poder seguir haciendo patatas fritas y hamburguesas tan buenas», ejemplificó. El sector teme que el acuerdo con Mercosur cause un gran perjuicio al campo gallego debido a la entrada de productos de América Latina con precios más bajos y sin los estrictos controles y estándares de calidad de Europa. «Si no nos quedamos van a venir barcos desde muy lejos, pero las hamburguesas ya no serán iguales», continuó Javier.

Después señaló a su hijo Iker, que con apenas 14 años tiene la ilusión de seguir los pasos de su padre. Pese a las dificultades no quiere renunciar a ese futuro. «Para ser agricultor también hay que estudiar mucho, posiblemente mi hijo de mayor quiera ser agricultor, que no es dé vergüenza serlo», reivindicó con orgullo Javier.

«Somos como los jardineros de la ciudad, pero en los pueblos. Somos los que mantenemos los paisajes bonitos para cuando vais con vuestros padres a hacer turismo rural», enlazó Miguel ante la escucha atenta de los niños.

La presencia de los tractores causó asombro y entretuvo a los pequeños. / IÑAKI OSORIO

«El colegio no se cierra entre las cuatro paredes del aula, sino que tiene que ser sensible a lo que pasa en la sociedad. En Galicia y Ourense el mundo rural es una pieza fundamental. Educar desde la base es muy importante», subraya Lupi Peña, director de Salesianos.

«Durante esta campaña vocacional traemos a algún padre o madre que tenga algún trabajo de vocación y explique a los niños su labor, pero este año, con las movilizaciones de los tractores en Ourense, nos parecía que no podíamos dejar pasar la oportunidad que vinieran agricultores y ganaderos a contar cuál es su labor y por qué en estos momentos están en las calles», expone la profesora Belén González. «Queremos educar desde la vivencia», añade.

«Estamos loitando por nós pero tamén para vós porque, co que se nos vén encima, a pouca gandería e agricultura que hai vai desaparecer. Os alimentos que se comen na cidade veñen do campo. Temos que loitar por que quede algo. Alguén ten que quedar na terra», manifiesta Miguel Gómez a este periódico, reiterando el espíritu que alimenta las protestas en la calle del sector primario.

A partir de ahora, a las pancartas y los carteles que exhiben en los parabrisas varias consignas —contra el acuerdo de la UE y Mercosur, por mejoras en la PAC, por la dignidad del rural—, se sumarán los dibujos obsequiados por los escolares, que aportan su apoyo y esperanza con colores vivos.