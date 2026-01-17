Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

Seis días de Entroido en la ciudad de Ourense: de las charangas y la tradición a Leticia Sabater, King África y la Orquesta Mondragón

El carnaval urbano ofrece múltiples actividades del 12 al 18 de febrero, incluidas orquestas y actuaciones para público infantil

Un momento del desfile de 2025 y el carte de este año. | FdV

Un momento del desfile de 2025 y el carte de este año. | FdV

R. O.

Ourense

Desde la tradición que protagonizan A Pita de Eiroás, el Frei Canedo de A Ponte y Paquita y Nicanor, en Seixalbo, hasta la animación de calle con numerosas charangas y grupos de batucada recorriendo el casco histórico, más las actuaciones de varias de las principales orquestas del panorama actual, y con espacio para propuestas irreverentes, como King África —el domingo 15 de febrero, en el Progreso—, y la participación de Leticia Sabater en una sesión DJ de A Gramola, el jueves 12 de febrero, a medianoche.

Desde ese día y hasta el 18 de febrero, la programación del Entroido de la ciudad de Ourense incluye múltiples actividades, con eventos también para los más pequeños, como el taller de maquillaje y el concierto para público infantil de la banda Uxía Lambona, señalado para las 17 horas del 16 de febrero, en la Praza Maior. En el apartado de propuestas musicales hay hueco para la nostalgia: la Orquesta Mondragón, de Javier Gurruchaga, actúa ese día al llegar la medianoche en la Praza Maior.

La boda de A Pita, la tradición del barrio de Eiroás, se celebra el Martes de Entroido.

La boda de A Pita, la tradición del barrio de Eiroás, se celebra el Martes de Entroido. / I. OSORIO

Uno de los ejes centrales de la celebración es el tradicional desfile de comparsas y carrozas, que recorrerán las calles de la ciudad el domingo 15 por la tarde. El Concello de Ourense repartirá 25.000 euros en premios. Las celebraciones terminan el miércoles 18 de febrero, con el Entierro de la Sardina.

Antes, el lunes será el día grande Frei Canedo, ese fraile impúdico que protagoniza la celebración en el barrio de A Ponte. La boda de A Pita, el núcleo de la celebración en el barrio de Eiroás, será el martes. Esa jornada, en la Praza Maior y los jardines de Bispo Cesáreo, se repartirán orejas de carnaval.

Frei Canedo, el protagonista del Entroido con menos vergüenza.

Frei Canedo, el protagonista del Entroido con menos vergüenza. / I. OSORIO

El programa completo del Entroido de la ciudad de Ourense puede consultarse en este enlace de la página web del Concello de Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
  2. Carmen, a número 1 dos futuros fiscais, quere ser «a voz de quen non a ten»
  3. Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
  4. La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense
  5. Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»
  6. Pulso en el IES Allariz: carteles, quejas y correos a seis meses
  7. Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
  8. El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo

Seis días de Entroido en la ciudad de Ourense: de las charangas y la tradición a Leticia Sabater, King África y la Orquesta Mondragón

Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense

Cae una red de estafas online con mascotas: víctimas en toda España, incluidas Ourense, Lugo y A Coruña

Cae una red de estafas online con mascotas: víctimas en toda España, incluidas Ourense, Lugo y A Coruña

Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»

Un forense examinará el estado mental de un acusado de agresión sexual en un pub de Ourense: «Ese culo, mamasita»

Tractores en el colegio para sembrar el futuro en las aulas: «Cuidamos y trabajamos el campo para que todos comamos de él»

Jácome constrarresta las críticas por el caos de tráfico anunciando parkings subterráneos y exprés

El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, a juicio acusado de estafar 156.000 euros a una mujer a la que conoció por Facebook

Tracking Pixel Contents