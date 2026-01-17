Seis días de Entroido en la ciudad de Ourense: de las charangas y la tradición a Leticia Sabater, King África y la Orquesta Mondragón

Desde la tradición que protagonizan A Pita de Eiroás, el Frei Canedo de A Ponte y Paquita y Nicanor, en Seixalbo, hasta la animación de calle con numerosas charangas y grupos de batucada recorriendo el casco histórico, más las actuaciones de varias de las principales orquestas del panorama actual, y con espacio para propuestas irreverentes, como King África —el domingo 15 de febrero, en el Progreso—, y la participación de Leticia Sabater en una sesión DJ de A Gramola, el jueves 12 de febrero, a medianoche.

Desde ese día y hasta el 18 de febrero, la programación del Entroido de la ciudad de Ourense incluye múltiples actividades, con eventos también para los más pequeños, como el taller de maquillaje y el concierto para público infantil de la banda Uxía Lambona, señalado para las 17 horas del 16 de febrero, en la Praza Maior. En el apartado de propuestas musicales hay hueco para la nostalgia: la Orquesta Mondragón, de Javier Gurruchaga, actúa ese día al llegar la medianoche en la Praza Maior.

La boda de A Pita, la tradición del barrio de Eiroás, se celebra el Martes de Entroido. / I. OSORIO

Uno de los ejes centrales de la celebración es el tradicional desfile de comparsas y carrozas, que recorrerán las calles de la ciudad el domingo 15 por la tarde. El Concello de Ourense repartirá 25.000 euros en premios. Las celebraciones terminan el miércoles 18 de febrero, con el Entierro de la Sardina.

Antes, el lunes será el día grande Frei Canedo, ese fraile impúdico que protagoniza la celebración en el barrio de A Ponte. La boda de A Pita, el núcleo de la celebración en el barrio de Eiroás, será el martes. Esa jornada, en la Praza Maior y los jardines de Bispo Cesáreo, se repartirán orejas de carnaval.

Frei Canedo, el protagonista del Entroido con menos vergüenza. / I. OSORIO

El programa completo del Entroido de la ciudad de Ourense puede consultarse en este enlace de la página web del Concello de Ourense.