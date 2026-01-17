Un proyecto de AFFOU atendió a 60 personas con fibromialgia y fatiga crónica en Ourense
Son dos enfermedades de causa desconocida y sin cura médica que pueden resultar invalidantes
rEDACCIÓN
Sesenta personas en la provincia de Ourense participaron durante el 2024 y el primer semestre de 2025 en un proyecto de atención psicosocial y rehabilitadora para personas con fibromialgia y fatiga crónica, ejecutado por la asociación AFFOU, de Ourense. El objetivo era mejorar el estado anímico y físico además de disminuir el dolor generalizado y la fatiga intensa, sintomatología asociada a la fibromialgia y la fatiga crónica. Son dos enfermedades con síntomas similares, crónicas, de causa desconocida y sin cura, que tienen efectos invalidantes y discapacitantes para el trabajo y las tareas cotidianas.
El dolor y la fatiga intensa son las principales manifestaciones, además de otros síntomas como problemas cognitivos, depresión, rigidez muscular y problemas digestivos. AFFOU es la única entidad a nivel provincial que trata este tipo de enfermedades, ayudando a las personas afectadas, y a sus familiares.
