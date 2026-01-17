Jácome constrarresta las críticas por el caos de tráfico anunciando parkings subterráneos y exprés

El primer pleno del año en el Concello de Ourense, marcado, como ya adelantó el propio alcalde, por un madrugador calentamiento de campaña y con los primeros insultos («pato cojo», «ignorante», «mentiroso», «inútil») dedicados por Jácome a la oposición, fue mayoritariamente de trámite. El grueso del orden del día fueron mociones no vinculantes y dos de ellas con críticas al «caos circulatorio» en la ciudad, por la idea del retirar la ordenanza reguladora de aparcamientos (ORA) el día 1 de enero sin dotar antes parkings ni estacionamientos disuasorios.

El grupo municipal socialista consiguió el respaldo del pleno para poner en marcha un plan extraordinario de aparcamientos y mejora de la movilidad ante la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) y la supresión de la ORA, moción aprobada con los votos a favor de PP y BNG y la abstención de DO.

Otra moción, esta del PP, proponía retomar las obras paradas de la estación intermodal y también dotar plazas de estacionamiento claramente deficitarias.

El alcalde en una de sus continuas alocuciones, aprovechó las críticas para anunciar una batería de propuestas en las que señaló, como nuevo modelo, la próxima licitación de un estacionamiento subterráneo en la rúa Dalí en O Couto, otros en el entorno de Os Remedios y en As Lagoas , así como su intención de habilitar parkings exprés en horas punta. También ante las críticas por los estacionamientos no regulados ahora en zona azul, señaló que parte de esas plazas serán para aumentar las zonas de carga y descarga, necesarias en la ciudad, y los residentes podrán estacionar también en ellas por la noche

A modo de avance —o de provocación al PP con el que estuvo beligerante—, Jácome indicó que va a proponer a la Diputación la conversión eventual de Finca Mariñamansa, en tanto no se urbaniza para otro fin, como un estacionamiento disuasorio de entre 2.500 y 3.000 plazas. «Nosotros pagaríamos las obras», indicó Jácome.

La moción del PSOE para proponer la recuperación de espacio de la Alameda, instando para ello al gobierno local a desbloquear las negociaciones y permitir un plan funcional para el traslado de los placeros, no convenció a Jácome que acusó a los comerciantes de ser unos «okupas que tienen como rehén la Alameda y son ellos los que torpedean el traslado. No se quieren ir de allí ni a tiros».

La portavoz socialista, Natalia González, le acusó de convertir a los placeros y la plaza «en arma política». Xosé Manuel Puga, del BNG, le acusó de «decir que quiere remunicipalización de la plaza, cuando lo que quiere es meter a sus amiguetes ahí». La portavoz del PP, Ana Méndez, recordó todos el esfuerzo económico que ha hecho la Xunta para desbloquear la obra aportando el grueso del coste del traslado. El alcalde, muy sutil ayer, en sus insultos, culpó al PP y al «inútil» del anterior alcalde, de colocar en la Alameda los placeros.

Por otro lado, la moción del PP para reactivar las obras de la estación intermodal incidió que en fueron adjudicadas a comienzos del año 2024, y 19 meses después apenas ronda el 2 o el 3% realizado. Una tortuga habría llegado bastante más lejos», señaló la concejala del PP, Noelia Pérez. La moción se aprobó con el voto de todos los grupos y la abstención del PSOE tras ser rechazada su enmienda para pedir a Adif y al ministro Óscar Puente a «continuar e intensificar» la ejecución de las obras, y a Estado, Xunta y Ayuntamiento a «adoptar medidas eficaces» a los estacionamientos.

Un pleno rojillo en lo deportivo, que exigió un campo de fútbol digno para Ourense

Si algo unió ayer en los sentimientos, que no en los votos, a la corporación fue la moción nacionalista para la construcción de un nuevo estadio deportivo en la ciudad, para solventar las «múltiples deficiencias» del actual estadio de O Couto. Se aprobó con los votos favorables de BNG y PSdeG, y con la abstención de DO y PP. Los populares señalaron que este mismo mes va a comenzar una de las obras más demandadas, las de la mejora del césped. La portavoz popular, Ana Méndez, recordó que el gran volumen de partidos que disputan en ese mismo campo los equipos, 25 en lo que va de año, son en parte el motivo de su deterioro.Para Luis Seara, las instalaciones son un riesgo para los jugadores y pidió otro estadio «funcional». Aprovechó para mostrar una camiseta de Club Deportivo Ourense y apelar al sentimiento común de apoyo a un club, y de construcción de un nuevo estadio, apoyó claro también la socialista Alba Iglesias, como seguidora histórica del club y asistente a los encuentros.El pleno aprobó también la moción del PP en la que se pedía dedicar una calle a título póstumo al doctor Luis Rodríguez Míguez, figura clave de la salud pública y del termalismo en Ourense.