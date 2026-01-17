El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, a juicio acusado de estafar 156.000 euros a una mujer a la que conoció por Facebook

En febrero de 2025, la Audiencia Provincial de Ourense condenó a F. A. I. P. a 3 años de prisión por engañar a un matrimonio, con el que forjó una amistad para conseguir que le entregasen un total de 42.310 euros. Entre otras excusas para pedirles dinero se hizo pasar por socio de una clínica dental que prometía subvenciones para tratamientos bucodentales. Esa sentencia fue ratificada en mayo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En ese mismo mes, la magistrada del Penal 1 de Ourense condenó a este hombre a 2 años de cárcel por actuar con modus operandi similar con dos mujeres, hermanas —con una llegó a tener una relación, según la mujer—, a las que también engañó con las promesas de arreglos bucodentales subvencionados, además de supuestas inversiones en negocios o alquileres. La próxima semana, la Audiencia Provincial juzgará por tercera vez en menos de un año en Ourense a F. A. I. P. Está acusado de estafar 156.000 euros a una mujer a la que conoció por Facebook en 2020. Presuntamente, logró que le entregase dinero y joyas. La Fiscalía solicita 3 años de cárcel. También hay una acusación particular.

Los hechos presuntamente cometidos son similares a los de los casos anteriores. Según la Fiscalía, después de numerosas conversaciones por la red, por teléfono y en persona, el encausado se fue ganando la confianza de la perjudicada y presuntamente empezó a pedirle dinero, con diferentes disculpas. Por ejemplo, y en una línea similar a los perjudicados de los otros casos, para participar como socia en una clínica dental. También solicitaba cantidades presuntamente para tratamientos médicos para supuestos problemas de salud o para resolver problemas judiciales. La afectada le dio dinero e incluso joyas. Hacía las entregas en efectivo, en persona, o en un sobre que dejaba en una cafetería, relata la Fiscalía en su calificación provisional.

A base de sucesivas entregas el encausado logró presuntamente que la mujer le entregara 156.000 euros hasta febrero de 2023.

Las acusaciones citan un supuesto papel manuscrito y aparentemente confeccionado por un notario, que el acusado entregó a la mujer el 21 de marzo de 2022 y en el que reconocía una deuda de 57.000 euros. En otro papel manuscrito de la misma fecha decía ceder a la perjudicada el 50% de sus supuestas acciones en una clínica odontológica. Para dar apariencia de normalidad, «en aras de mantener el permanente engaño merced al cual conseguía las entregas dinerarias» —expone la Fiscalía en su escrito—, la mujer recibió llamadas de lo que parecían distintas personas con autoridad, pero que presuntamente formaban parte del engaño. La llamaban un supuesto comisario de Policía, la secretaria de un juzgado, un juez... En otras ocasiones, el acusado presuntamente presionó a la perjudicada diciéndole que si no le entregaba dinero le contaría a su marido y a su hijo la relación que mantenían.

En anteriores juicios, salieron a relucir problemas de adicción al alcohol y al juego del acusado. El día 22 vuelve al banquillo.