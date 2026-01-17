Un forense examinará el estado mental de un acusado de agresión sexual en un pub de Ourense: «Ese culo, mamasita»

En la actualidad está ingresado en el área de salud mental, en el hospital ourensano de Piñor, al que regresa periódicamente en momentos agudos de su patología psiquiátrica, según asegura su defensa. La magistrada del Penal 1 oficia al servicio forense del Imelga para que examine en persona, informe si es imputable y evalúe sus capacidades, para poder decidir si caben eximente o atenuante de la responsabilidad, o no proceden. Este hombre está acusado de hacer tocamientos no consentidos a una mujer en una distoteca de Ourense, y de darle un puñetazo. El juicio tendrá lugar en junio.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, la madrugada del 23 de diciembre de 2023, sobre las 6:30 horas, el encausado agarró presuntamente a la perjudicada por un brazo, le dijo «ese culo, mamasita» y a continuación metió la mano por debajo de la falda y tocó las partes íntimas de la mujer.

La perjudicada y su hermana le recriminaron ese acto machista y el acusado agarró por los pelos a la familiar, unos hechos que fueron objeto de un procedimiento judicial diferente. La víctima del tocamiento intentó que el agresor soltase a su hermana y entonces él le propinó un puñetazo en la nariz, agresión que le causó una desviación leve del puente nasal.

En su escrito de calificación, y a la espera de si el resultado del examen forense varía o mantiene las circunstancias de responsabilidad penal de este caso, la Fiscalía solicita un año de prisión por un delito de agresión sexual, otro año de libertad vigilada y dos años más que la duración de la pena de prisión que se dicte sin ejercer actividad o oficio que implique contacto con menores. Por un delito leve de lesiones pide 300 euros de multa y 460 de indemnización.