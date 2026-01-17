Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

El felo estrena el Entroido en Maceda y renueva el amor por el rural

La máscara tradicional de la Serra de San Mamede recorre este fin de semana por primera vez la aldeas de Maceda, en una celebración compartida con los vecinos. Las bromas, la retranca y la alegría son señas de identidad. «É unha sensación moi fermosa. Eles senten a ilusión, víveno coma cando eran pequenos, e a nós iso énchenos»

Un grupo de felos participó este sábado en la primera salida del Entroido en Maceda.

Un grupo de felos participó este sábado en la primera salida del Entroido en Maceda. / FELOS DE MACEDA

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El ruido de las chocas expande el alboroto y anuncia la llegada de los felos a las aldeas de la sierra en Maceda. El bullicio que acompaña el Entroido, en este fin de semana de estreno del recorrido, como marca la tradición al llegar San Antón, da vida a localidades afectadas por la despoblación. Pero la tradición reparte sentimiento en una celebración compartida entre generaciones, unida por las raíces. El Entroido más genuino pervive en el rural como una seña identitaria.

Los felos hicieron este sábado el primer recorrido por los pueblos de Maceda.

Los felos hicieron este sábado el primer recorrido por los pueblos de Maceda. / FELOS DE MACEDA

Desde los 4 años, Alexandre —hoy con 17— se viste de felo. «É un sentimento ver a reacción dos veciños, mirámonos con ollos de namorados, é unha sensación moi fermosa. Eles senten a ilusión, víveno coma cando eran pequenos, e a nós iso énchenos», resume este joven. Es uno de los participantes de un grupo de felos que este sábado recorrió por primera vez los pueblos del municipio.

Las bromas, la retranca y la alegría caracterizan a esta figura central del carnaval de Maceda, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Los trajes no son un disfraz, sino una segunda piel, que aporta las cualidades de rebeldía y atrevimiento. La máscara o «carauta», elaborada de forma artesanal, ofrece una expresión dual: un gesto de autoridad, que refuerza el bastón que portan, pero que se ve atenuado con la sonrisa con retranca en el rostro que los enmascara: coloretes, bigote y cejas abundantes pintados sobre la madera. La mitra, que corona la careta, está ilustrada con un animal salvaje, representando el paisaje y la fauna de la Serra de San Mamede, el enclave natural en el que se inspira la tradición ancestral que encarna esta figura.

Uno de los felos coloca su máscara a una vecina mayor.

Uno de los felos coloca su máscara a una vecina mayor. / FELOS DE MACEDA

Este primer fin de semana de recorrido por los pueblos permite un encuentro más íntimo, sin las masificaciones de los próximos fines de semana, en los días señalados de la programación de la fiesta, que se extiende del 24 de enero al 21 de febrero.

Con todo, las fechas principales también tienen su encanto: «É fascinante ver as aldeas cheas nesta época do ano, e poder acompañar os veciños na festa, que é unha alegría para todos», valora Alexandre. El felo -transmite con pasión este joven- «é traste, tolo, atrevido, busca divertirse, xogar coa xente, facer rir, estar todos como unha familia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
  2. Carmen, a número 1 dos futuros fiscais, quere ser «a voz de quen non a ten»
  3. Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
  4. La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense
  5. Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»
  6. Pulso en el IES Allariz: carteles, quejas y correos a seis meses
  7. Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
  8. El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo

El felo estrena el Entroido en Maceda y renueva el amor por el rural

Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense

Seis días de Entroido en la ciudad de Ourense: de las charangas y la tradición a Leticia Sabater, King África y la Orquesta Mondragón

Cae una red de estafas online con mascotas: víctimas en toda España, incluidas Ourense, Lugo y A Coruña

Cae una red de estafas online con mascotas: víctimas en toda España, incluidas Ourense, Lugo y A Coruña

Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»

Un forense examinará el estado mental de un acusado de agresión sexual en un pub de Ourense: «Ese culo, mamasita»

Tractores en el colegio para sembrar el futuro en las aulas: «Cuidamos y trabajamos el campo para que todos comamos de él»

Jácome constrarresta las críticas por el caos de tráfico anunciando parkings subterráneos y exprés

Tracking Pixel Contents