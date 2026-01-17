Detenido por varios hurtos y por usar tarjetas robadas antes de que las anularan

El pasado 13 de enero, la Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de dos delitos leves de hurto, tres delitos de hurto y dos delitos de estafa. Los hechos tuvieron lugar a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y principios de enero, en distintos establecimientos comerciales y de hostelería de la ciudad. El modus operandi empleado por el autor era siempre muy similar: hurtos al descuido en las cajas registradoras de los establecimientos, así como de bolsos, carteras u otros efectos personales. Después utilizaba las tarjetas sustraídas para realizar diferentes compras con celeridad y antes de que la víctima pudiera anular las tarjetas.

Otra forma delictiva de proceder del detenido era sustraer material expuesto para la venta en comercios abiertos al público, para huir del lugar a continuación, a la carrera.

La comisaría provincial de Policía de Ourense ha establecido un plan especifico de actuación, tanto de prevención, para minimizar la comisión de estos tipos de hurtos, mediante un presencia policial activa, como de investigación, para conseguir la identificación y la detención de los autores.

Tras llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ourense consiguieron identificar y determinar la autoría de este presunto ladrón, que fue detenido y puesto a disposición judicial.