Cae una red de estafas online con mascotas: víctimas en toda España, incluidas Ourense, Lugo y A Coruña

En el marco de la operación «Magna-Vallis», la Guardia Civil ha detenido a 18 personas en Bizkaia y a una en Burgos, e investigado a otras tres, de una organización criminal dedicada a estafar con anuncios falsos de venta y adopción de mascotas por internet. Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno obligándolo a ejercer la mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

La Guardia Civil ha identificado a un total de 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, en numerosas provincias de España, incluidas en Galicia Ourense, Lugo y A Coruña.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etcétera, mediante abonos por Bizum o transferencias. Utilizaban el método «smurfing» consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micropagos.

Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red, bloqueadas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros. Destinaron parte del dinero obtenido, junto con una fracción de sus prestaciones sociales —la mayoría era beneficiario de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas— a inversiones en criptomonedas, más de 55.000 euros. Las prestaciones sociales percibidas de forma indebida podrían sumar más de 560.000 euros, según la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.