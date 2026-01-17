Archivan la denuncia por injurias de un edil de DO contra Luis Seara de BNG

El magistrado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa incoada a raíz de una querella presentada por el edil de Democracia Ourensana Francisco Lorenzo contra el portavoz del BNG local, Luis Seara, en el Ayuntamiento de Ourense, al que atribuía la comisión de un posible delito de injurias y calumnias.

Sin embargo, a la vista del auto, contra el que cabe recurso, el juez señala que, si bien en el pleno extraordinario celebrado el 6 de noviembre de 2023, en el que Luis Seara realizó afirmaciones sugiriendo que el edil del gobierno de Jácome había solicitado «mordidas» a empresas, esas expresiones se enmarcan «en el ejercicio de la libertad de expresión», pues se basan en informaciones previamente publicadas en un medio de comunicación local.

Concluye el magistrado que tampoco se ha demostrado que actuara con conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones o con temerario desprecio hacia la verdad, lo que excluye la posibilidad de que sus declaraciones constituyan un delito de calumnias.

«No se debe olvidar que las noticias en las que apoya sus afirmaciones no consta que hayan sido rectificadas, modificadas o corregidas, pese a la gravedad de su contenido». En lo que respecta al posible delito de injurias, el juez entiende que las expresiones empleadas «se enmarcan dentro del derecho a la sana crítica y a la censura que un concejal del Ayuntamiento puede dirigir a otro a consecuencia de una serie de actuaciones que al concejal criticado se le han atribuido con carácter previo en un diario de esta ciudad». Concluye que las citadas actuaciones, de ser ciertas, «indudablemente tendrían carácter de graves y delictivas, por lo que en ningún caso puede afirmarse que sean constitutivas de delito de injurias».