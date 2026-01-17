Amplio operativo policial y de bomberos tras un aviso por posible incendio en un edificio
Seis policías de la comisaría, cuatro agentes de la Policía Local y seis bomberos acudieron con celeridad este viernes, a las 17 horas, a la calle Cardenal Quiroga, en el centro, tras una llamada por un posible incendio en un edificio. Avisó una ciudadana que olió humo. Los bomberos revisaron las cinco plantas del inmueble, de arriba a abajo, y no hallaron fuego ni humo. No descartaban que pudiera deberse a olor a quemado acumulado tras un cocinado.
