Agricultores y ganaderos se concentran ante la Subdelegación el domingo
Agricultores y ganaderos en lucha contra los perjuicios para el sector, según denuncian, del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se concentrarán este domingo en el centro de Ourense. La protesta, convocada por la Asociación de Gandeiras e Ganadeiros Galegos, cortará el tráfico ante la Subdelegación del Gobierno, desde las 12 a las 13 horas, prevé la Policía Local.
