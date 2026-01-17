Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultores y ganaderos se concentran ante la Subdelegación el domingo

Agricultores y ganaderos en lucha contra los perjuicios para el sector, según denuncian, del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se concentrarán este domingo en el centro de Ourense. La protesta, convocada por la Asociación de Gandeiras e Ganadeiros Galegos, cortará el tráfico ante la Subdelegación del Gobierno, desde las 12 a las 13 horas, prevé la Policía Local.

