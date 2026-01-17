Más de 22.000 consultas al año de Dermatología, que traslada las instalaciones al hospital Nai

Las consultas externas del servicio de Dermatología del hospital de Ourense se reagrupan en una nueva zona asistencial en el sótano -1 del edificio Santa María Nai, junto a las consultas actuales de traumatología. Entrarán en servicio el martes. El nuevo espacio ocupará una superficie total de 570 metros cuadrados y contará con seis consultas médicas, una consulta de enfermería, una sala de curas, salas de fototerapia y fotodinamia, así como una zona para almacén.

La sala de espera de Traumatología se ha renovado. | FdV

Además, se ha renovado la antigua sala de espera de traumatología, que ahora es más amplia y dispone de acceso por los dos pasillos laterales, con dos pantallas de turno para consultas y aseos adaptados. Este nuevo espacio dará servicio a los pacientes que esperen tanto para las consultas externas de Traumatología como para las del servicio de Dermatología.

En esta última unidad del hospital de Ourense trabajan seis facultativos, dos MIR y seis enfermeras, con el triple objetivo de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la piel, el pelo y las uñas, así como el manejo de las lesiones de carácter tumoral, inflamatorio, infeccioso o autoinmune. Se trata de una especialidad médica con una alta demanda asistencial, con una actividad diaria intensa tanto en consultas externas como en procedimientos quirúrgicos y en técnicas diagnósticas de precisión. Durante el año 2025 atendieron más de 22.000 consultas externas y realizaron cerca de 400 intervenciones quirúrgicas, así como más de 1.100 procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y 1.600 sesiones de fototerapia.

La nueva zona que comienza a funcionar el próximo lunes contará con nuevos espacios dedicados a salas de fototerapia y terapia fotodinámica. El área sanitaria de la provincia de Ourense destaca que estos medios «permitirán realizar técnicas avanzadas para el tratamiento de múltiples enfermedades de la piel, con una alta eficacia clínica y con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los pacientes».