Un sumiller de Miguel González, candidato a mejor del año

d. a.

Ourense

El sumiller lucense Marcos Eiré, que trabaja en el restaurante ourensano Miguel González, de una estrella Michelin, participará en la gran final del Concurso Camarero del Año 2025-2026 el próximo 26 de marzo en Barcelona. Tras ganarse su plaza en la semifinal de A Coruña el pasado abril, Marcos ha conseguido ser uno de los 6 candidatos a alzarse con el prestigiado título. «Ha sido un año complicado de muchos cambios y retos, y llegar a la final supuso el empujón que necesitaba para recuperar la ilusión y la confianza», cuenta Eiré

