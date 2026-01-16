La Policía Local estrena instalaciones en O Barco

La Policía Local de O Barco de Valdeorras inauguró este miércoles sus nuevas instalaciones, situadas en la rúa Doutor Pérez Lista, en un acto en el que participaron el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el alcalde, Aurentino Alonso. Durante la visita, Santos destacó el trabajo del cuerpo municipal en ámbitos como la proximidad, la prevención y la seguridad vial, y subrayó que el nuevo espacio ofrece mejores condiciones para el desempeño profesional.

En el acto, Santos entregó a tres agentes distintivos honoríficos del Ministerio del Interior por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad durante la DANA de 2024 en la Comunidade Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Los reconocidos fueron Fernando Hernández González, Gonzalo González Prada y José López García.