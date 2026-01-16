Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O cartel do Entroido de Verín, a expresión integradora dunha festa colectiva

É unha obra de ‘Pruden Tattoo’, o proxecto creativo de Anxo Varela e Lúa Lomo

O cartel do Entroido de Verín, obra de 'Pruden Tattoo', un proxecto creativo de Anxo Varela e Lúa Lomo.

O cartel do Entroido de Verín, obra de 'Pruden Tattoo', un proxecto creativo de Anxo Varela e Lúa Lomo. / CEDIDA

R. O.

Ourense

O cartel anunciador do Entroido de Verín é unha proposta visual que pon o foco na diversidade e na vivencia colectiva desta celebración. É unha obra de ‘Pruden Tattoo’, proxecto creativo fundado en 2019 por Anxo Varela (Pruden) e Lúa Lomo. Samanta Barreira, concelleira de Cultura, Turismo e Festexos, salienta o valor simbólico da obra e a súa conexión coa identidade local: «O Entroido de Verín é unha festa que se constrúe entre todas e todos, dende a tradición ata as novas formas de vivila. Este cartel reflicte esa pluralidade e esa maneira tan nosa de entender a celebración».

A presentación do cartel do Entroido de Verín tivo lugar este venres en Verín.

A presentación do cartel do Entroido de Verín tivo lugar este venres en Verín. / CEDIDA

A obra, realizada con ilustración dixital, parte da reflexión sobre o significado do Entroido en Verín e comarca, un tempo de encontro, celebración e identidade compartida. A composición recolle figuras e elementos representativos da festa, presentándose como un reflexo plural dun Entroido vivo, interxeracional e aberto. O cartel ten un equilibrio coidado entre cores vibrantes e referencias tradicionais, para garantir unha lectura clara en formato impreso e dixital. «Buscamos un cartel no que todas as persoas puidesen sentirse representadas, porque o Entroido é unha festa colectiva», indicaron Anxo e Lúa na presentación.

