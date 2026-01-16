Manifestación y huelga en Textil Lonia sin avances, por lo que siguen la movilizaciones

Nueva manifestación callejera y huelga de la plantilla de producción de Textil Lonia en Ourense, la firma que produce artículos de lujo para firmas como Carolina Herrera o Purificación García, huelga que fue secundada por el 95% de los trabajadores, y sin un solo paso adelante por parte de la patronal, que se niega, afirman los convocantes, a mejorar una propuesta salarial, muy distante de la que pide la plantilla de trabajadores, de producción del grupo, 400 personas, de las 812 que hay en la empresa, y cuyos salarios están en los 950 euros líquidos, no llegan afirman, ni a mileuristas, lo que les impide mantener poder adquisitivo ante la escalada del coste de la vida.

En la asamblea celebrada en la mañana de ayer, antes del inicio de la manifestación, se acordó seguir adelante con concentraciones diarias ante las tiendas de los dos buques insignias de estas sociedad, para las que cosen estas trabajadoras, las de Carolina Herrera y Purificación García, tiendas ubicadas en Parque de San Lázaro y calle Paseo respectivamente.

Lejos de conseguir que se levantara algún teléfono en la nueva jornada de paro de ayer «lo único que recibimos fueron amenazas de la empresa, por el lanzamiento de un huevo en el cristal de uno de sus escaparates» lamenta la secretaria comarcal de la CIG en Ourense, Xulia González.

Sociedad Lonia Textil está participada por Jesús, Josefina y Javier Domínguez, hermanos de Adolfo Domínguez, el modisto que fundó la marca que lleva su nombre. Esta sociedad, cuya sede está en Pereiro de Aguiar, Ourense, y que lleva la marcas Carolina Herrera y Purificación García. Cada uno de los tres hermanos tiene el 25% de esa sociedad, y el 25% restante es de la familia catalana Puig. Aunque cada uno de estos 3 hermanos Domínguez, maneja otras sociedades por cuenta propia, Textil Lonia está considerado uno de los grupos más rentables de Galicia. Además, a principios del pasado año 2025, Textil Lonia adquirió la firma francesa Christian Lacroix, propiedad hasta entonces la empresa estadounidense Falic Group.