La huelga de los médicos aplaza más de 3.300 consultas en el área sanitaria

El personal de mantenimiento también protestará: 6 días de paros en febrero

Protesta de médicos, ayer. | FdV

Protesta de médicos, ayer. | FdV

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Las jornadas de huelga de los médicos de este miércoles y jueves, para reivindicar al Ministerio de Sanidad un estatuto específico con mejoras laborales y salariales, ha provocado la suspensión en el área sanitaria de Ourense de 72 cirugías, 2.117 consultas hospitalarias, 1.225 de atención primaria y 263 pruebas, según datos del Sergas recogidos hasta la tarde del jueves. En Ourense, pese a algunos servicios mínimos del 120% y a que hay centros de atención primaria unitarios, con un solo facultativo, la huelga fue secundada por más de 200 , según el sector. El sindicato profesional Simega cifra la participación en un 82% en la atención hospitalaria gallega, y del 90% en el CHUO. Las cifras del Sergas son bajas, porque según los sindicatos realiza el cálculo sobre el total de médicos, salvo los de los servicios mínimos, e incluyendo a los que no trabajan por razón de vacaciones, bajas o salida de guardia.

La Xunta estima el seguimiento de la huelga en el 29,72% en el CHUO, por la mañana, y el 14,29% por la tarde. En la atención primaria el dato fue del 9,55% en jornada matinal y del 1,54% por la tarde.

Otro colectivo vinculado a la sanidad va a la huelga. El personal de mantenimiento del CHUO hará paros el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de febrero. Reclaman más contrataciones y mejoras laborales y salariales.

